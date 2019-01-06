تدعم الجيش الليبي في حربه على الإرهاب ؟ شارك إذا في هذا الاستطلاع

تدعم الجيش الليبي في حربه على الإرهاب ؟ شارك إذا في هذا الاستطلاع

أخبار ليبيا 24 – خاص

تسعى العناصر الأجنبية المنضوية في تنظيمي داعش والقاعدة في بلاد المغرب العربي إلى خلق الفوضى في ليبيا.

إن كنت من المواطنين الداعمين للجيش في حربه على الإرهاب فشارك برأيك في الاستطلاع الأول من نوعه والذي أطلقته أخبار ليبيا 24 منذ يومين للتعرف على الخيارات الواجب على الأفراد فعلها لمساعدة الجيش على هزيمة الإرهاب.

يتكون الاستطلاع من خيارين أحدهما يرتكز على نشر ثقافة الإبلاغ عن التهديدات الأمنية وعدم اعتبار المُبلغ “مخبراً” ، والتبليغ عن أوكار تجمع المتطرفين ومنح مكافأة مالية لكل من يبلغ عن متورط أو متواطئ مع الإرهاب.

أمام الخيار الثاني فيتبنى الدعوة إلى نبذ الحماية القبلية للمتورطين مع هذه الجماعات الإرهابية. وتختم أخبار ليبيا 24 استطلاعها بدعوة من لديهم اقتراحات أخرى إلى المشاركة بها.