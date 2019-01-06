التخلص من قذيفة طيران غير متفجرة في إحدى عمارات الـ 600 في سرت

التخلص من قذيفة طيران غير متفجرة في إحدى عمارات الـ 600 في سرت القذيفة التي أبلغ عنها هي من مخلفات الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في سرت

أخبار ليبيا24- خاص

انتشل فريق مشترك متكون من سرية الهندسة العسكرية مصراتة، وجهاز المباحث الجنائية وغرفة العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة لتفكيك المتفجرات الأيام القليلة الماضية قذيفة طيران غير متفجرة من شقة مواطن بعمارات الـ 600 وحدة سكنية في سرت.

وقال رئيس غرفة العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة لتفكيك المتفجرات، عقيد ”أحمد بعيو” لـ”أخبار ليبيا24″ إن القذيفة التي أبلغ عنها صاحب الشقة التي تقع بالدور الثالث، هي من مخلفات الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في سرت.

وأضاف بعيو لـ”أخبار ليبيا24″ أن الفريق المشترك تحرك لانتشالها لما تسببه هذه القذيفة من خطر على المواطنين القاطنين في الحي.

وأوضح أن بقاء القذيفة التي تزن 250 كيلو جراماً، وتصل قوتها التدميرية إلى 150 متر مربع، بين السكان كانت تشكل خطراً عليهم لسهولة تأثرها بالعوامل التي تؤدي لانفجارها في أي لحظة من صدمة أو اشتعال نيران وغير ذلك، منوهاً إلى أن القذيفة لم تنفجر بعد إسقاطها من طائرة حربية خلال معارك البنيان المرصوص.

وأفاد رئيس الغرفة أن الفريق المشترك مستعد للتعاون مع أي بلاغ من مواطني سرت وأي مدينة ليبية أخرى في أي وقت، مشيداً بجهود الفريق المشترك الذي يقوم بعمليات مسح مستمرة بمدينة سرت.

وأكد بعيو أنهم تمكنوا من إزالة عدد من قذائف الحرب من الأحياء السكنية في سرت وعدد من مؤسساتها، لتجنيب حياة مواطني سرت الخطر، وفق قوله.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الفريق المشترك تحرك لانتشال القذيفة فور علمه بها، وهو ما عززه أحد السكان المجاورين للشقة التي عثر على الصاروخ بداخلها ”إبراهيم الأزهر.

وأكد الأزهر لـ”أخبار ليبيا 24″ أنهم أبلغوا منظمات عدة عن القذيفة، فتستكشف المكان وتذهب إلى غير رجعة، مثمناً جهود الفريق المشترك وتحركه الفوري وتجنيبه السكان خطر بقاءها.

وأضاف ”الأزهر” أن صاحب الشقة اضطر للبحث عن مسكن بالإيجار لإدراكه ما تمثله القذيفة من خطر على أسرته، متوقعاً أن يعود صاحب الشقة بعد انتشال القذيفة من شقته.

ويتفق أبن عم صاحب الشقة ”محمد سالم الساكر”مع حديث سابقه، مستغرباً عدم قيام بعض منظمات الألغام بدورها واهتمامها بحياة المدنيين.

وأضاف الساكر أنهم عثروا على قذيفتين اثنين عقب تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى تدخل المنظمات المعنية وانتشالها القذائف.

ويؤكد ”الساكر” أن الألغام ومخلفات الحروب لا تزال تشكل خطراً على حياة مواطني سرت، مطالباً المواطنين ببذل جهد أكبر في الإبلاغ عن أي جسم غريب يعثرون عليه.

ورصدت “أخبار ليبيا24” عملية التخلص من القذيفة في منطقة السبعة في سرت ضمن مجموعة من مخلفات الحرب التي تم تجميعها خلال الأسبوعين الماضيين، بكمية إجمالية وصلت إلى طن واحد.

وكانت قوة حماية وتأمين سرت قد أكدت قبل أسبوعين اثنين عثورها على مخلفات حروب في مستشفى ابن سينا سرت، قبل أن يتدخل الفريق المشترك لمسح المستشفى وإزالة عدد من مخلفات الحروب منه، إضافةً إلى أسلحة كان يخبئها التنظيم بداخله.