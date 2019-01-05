مصلحة الجوازات تعلن توريد أكثر من 2 مليون جواز سفر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أنه سيبدأ منتصف شهر يناير الجاري توريد المواد الخام الخاصة بالجوازات إلى ليبيا.

وقال رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة حاجي في تصريحات إعلامية إنه جرى التعاقد على توفير نحو 2 مليون و400 ألف قطعة من المواد الخام الخاصة بالجوازات، موضحا أنه سيتم توريدها على دفعات لتوزع على مختلف المدن الليبية.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصدر قرارًا يقضي بتخصيص 12 مليونًا وثمانمائة ألف يورو لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لصالح شركة الدولة النمساوية للطباعة مقابل توريد خام الجوازات على أن تخصم القيمة من احتياطي مستلزمات تجهيز وتشغيل الجهات العامة الوارد بالبند الحادي عشر من الجدول رقم 2 بالمادة الثالثة من القرار 378 لسنة 2017 وبهذا ينتظر آلاف الليبيين حلا لمشكلة نقص الجوازات في أغلب المدن الليبية.

يذكر أن الليبيين يعانون من استخراج جوازت السفر نتيجة لمشاكل نقص المواد الخام لطباعة الجوازت ومشاكل المنظومة الإلكترونية التي يقع مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس , وتحصل المواطن على الجواز في أوقات تترواح مابين 9 أشهر إلى عام و قد تتأخر بعض الجوازت في الصدور لمدة أطول .