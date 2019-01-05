“حماية الآداب” تشن حملات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بنغازي بدعم الأوقاف وتزامنت هذه الخطبة مع الحملات التي قامت بها الإدارة العامة لحماية الآداب بالتعاون مع قسم النجدة داخل مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أحدهم معجب وآخر يبدي استياءه، وجمهور متفرج لا يدرك العواقب وراء الصمت وهول ما قد يؤول إليه البوح، ليست مجرد عبارات بل هي ردود أفعال لأهالي بنغازي حول ما تشهده مدينتهم من تدابير جديدة لوضع حد للمنكرات.

اختلفت الآراء، أحدهم يهاجم وآخر يدافع، ليأتي دور الناصح ويؤكد ما يجب اتباعه والنهي عنه، حيثُ عممت إدارة شؤون المساجد بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة خطبة أول جمعة لعام 2019 بعنوان “الخطة الأمنية لوزارة الداخلية هي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به”.

ونصت الخطبة على “أن ما قامت به وزارة الداخلية من وضعٍ لخطة أمنية بمدينة بنغازي؛ لحفظ الأمن وفرض هيمنة الدولة، وما تقوم به من مداهماتٍ لأوكار الشرّ والفساد لهو من هذا الأمر بالمعروف والنهيِّ عن المنكر الذي يُشكرون عليه”.

وجاء فيها أن بعضًا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ممن انبهروا ببلاد الكفّار وماديتهم يريدون إيقاع هذه البلاد في مستنقع العار والرذيلة بحجة التطور والحرية –زعموا – فمفهوم الحرية عند هؤلاء هو الانحلال والتفلُّت من الدين وضرب نسيج البلاد بما يناقض تحفظها والتزامها بأمر دينها، فلا ديننا ولا أعرافنا ولا عاداتنا ولا طبيعة هذه البلاد تقبل بضياع أبنائها في تِـيــهِ الانحلال الأخلاقي والخمور والمخدرات والتبعية للغرب في أفكارهم وترّهاتهم.

وتزامنت هذه الخطبة مع الحملات التي قامت بها الإدارة العامة لحماية الآداب بالتعاون مع قسم النجدة داخل مدينة بنغازي، حيثُ كان آخرها ضبط عدد من طلاب المدارس الفارين من حصصهم، في إحدى صالات الألعاب بشارع البيبسي.

وبدأت الحملات، بمداهمة أحد مقاهي بنغازي الخاصة بالعائلات، والقبض على العاملين داخله، لكونه معد للفجور، بحسب ما أكدته الإدارة العامة لحماية الآداب، وبرأته محكمة جنوب بنغازي.

وأشعلت تلك المداهمة الرأي العام، إذ اعتبره البعض تقييدًا للحريات، وسانده مدعي الفضيلة، لتصبح عناصر حماية الآداب أكثر شراسة وتشتبك مع أبرز مصنعي الخمور في بنغازي وتقوم بتحريز البراميل الموجودة داخل المصنع وإتلافه.

وتولت دوريات “حماية الآداب” كذلك، مهام إزالة الزجاج المعتم من الحافلات الخاصة بالطالبات في مجمع الكليات الطبية في بنغازي، وحديقة تيبستي وأماكن ركن السيارات في المستشفيات.

وتضمنت الحملات كذلك ضبط المتسولات في شوارع المدينة، وطلبة المرحلة الإعدادية الموجودين بإحدى صالات الألعاب، عقب توصيلهم من قبل أولياء أمورهم إلى مدارسهم.

وأكدت القوات الأمنية أن الخطة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة نهاية العام 2018 مستمرة، وحملاتها ستكون بشكل يومي وتشمل المزينات والمقاهي وكل ما يخالف الآداب، وسوف تعمل على دك معاقل الخمور وما يمس أمن بنغازي.

وأثنت خطبة الجمعة على عمل عناصر الداخلية، حيثُ قال الخطيب: “جزى الله الناصحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر خير الجزاء، فالمؤمنون ناصحون بررة يحبون الخير لإخوانهم المسلمين”.