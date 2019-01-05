مدير عام مستشفى الكويفية يخرج عن صمته ويؤكد اكتشاف مرض الدرن المقاوم والسبب لظهور السل المقاوم للأدوية المتعدّدة هو سوء تدبير العلاج ضدّ للسل ويُشفى معظم المصابين بالسل إذا ما اتبعوا، بصرامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذّر مدير عام مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن، الدكتور أنس البرغثي، من انتشار مرض الدرن المقاوم “MDR”, الذي يعد من أخطر أنواع أمراض الدرن وتصل فترة تلقي العلاج منه قرابة السنتين دونما انقطاع.

وقال البرغثي إن المستشفى يقدم خدمات علاج لجميع أمراض الصدر والتحاليل، كما يوجد عيادة خارجية تعمل فترة 24 ساعة، إضافة إلى وجود أطباء يعملون في الفترتين الصباحية والمسائية.

وأضاف البرغثي :”يغطي المستشفى كل المناطق الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا، حيث يتوفر لدينا صورة التر ساوند والإيكو وقريبًا سوف يتم توفير جهاز CT، كم أن الأدوية التخصصية متوفرة في صيدلية المستشفى، وفيما يتعلق بالأدوية الأخرى قد يكون هناك نقص ولكن ما يهمنا هو توفر الأدوية التخصصية وهي أهم شيء بالنسبة للمرضى.

ست حالات

اكتشاف ست حالات مصابة بالمرض وحالة توفاها الله وحالة أخرى لطفل

وأكد مدير عام مستشفى الكويفيةاكتشاف مرض الدرن المقاوم عن طريق جهاز جديد تم استجلابه وتوفير مواد تشغيله، حيث تم اكتشاف ست حالات مصابة بالمرض وحالة توفاها الله وحالة أخرى لطفل، لافتًا إلى أنهم في انتظار توفير العلاج عن طريق منظمة الصحة العالمية وجهاز الإمداد الطبي في طرابلس.

وتابع :”خاطبنا وكيل زارة الصحة في الحكومة المؤقتة، بخصوص حاجتنا إلى إنشاء مبنى خاص لمرضى الدرن المقاوم، وبدوره تعهد بالوقوف معنا وسجلنا موافقته على إنشاء مبنى بمواصفات ممتازة ومازلنا ننتظر التنفيذ.

توفير العلاج

وجدد مدير عام مستشفى الكويفيةمطالبته لوزارة الصحة ووزارة المالية بسرعة التنفيذ، نظرًا لخطورة الأمراض المعدية مثل أمراض الدرن، وضرورة توفير العلاج والغذاء المناسب لمقاومة المرض والتخفيف على المرضى ومساعدتهم في الشفاء منه.

اكتشاف خمس حالات مصابة بالدرن العادي داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل بنغازي بعد قيامهم بزيارة للمؤسسة وأخذ عينات عشوائية من النزلاء

ودعا الجهات المسؤولة بعدم حجب مخصصات المستشفى التي تصرف عن طريق وزارة الصحة في طرابلس لأن تلك المخصصات تدعم حاجة المستشفى في توفير احتياجاته من الأدوية والأغذية ومواد التشغيل.

تفادي الانتشار

وفي سياق حديثه، أشار مدير عام مستشفى الكويفيةإلى اكتشاف خمس حالات مصابة بالدرن العادي داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل “سجن الكويفية”، بعد قيامهم بزيارة للمؤسسة وأخذ عينات عشوائية من بين النزلاء.

وطالب إدارة المؤسسة بضرورة توفير جهاز X RAY داخل المؤسسة للكشف الدوري على النزلاء لتفادي انتشار المرض كما طالب بعزل المرضى، مُبديًا استعداد المستشفى لاستقبالهم في قسم العزل وتقديم العلاج لهم.

انتقال العدوى

وأشار البرغثي إلى المواقف التي يتعرض لها مرضى الدرن إذ يتم رفض استقبالهم في المستشفيات الأخرى خاصة الذين يعانون من أمراض أخرى، مطمئنًا بأن المرض لا ينتقل إلا عبر مسافة قريبة من المصاب وهنا يجب أخذ واجب الحيطة بوضع الكمامات الخاصة لتجنب انتقال العدوى.

وشدّد على أهمية تحفيز وتشجيع العاملين في المستشفى من أطباء وتمريض وموظفين، قائلًا :” نتفاجأ بورود رسائل تمنع منح مكافآت تشجيعية وحرمان الجميع من علاوة الخطر بدلا من الوقوف مع المستشفى والتعامل معه بخصوصية تامة “.

صرف رواتب

وقال البرغثي إن مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن سجل إصابة طبيبة وأربعة من العناصر التسييرية بمرض الدرن في فترات سابقة، وأنهم معرضون للإصابة، مناشدًا المسؤولين تقدير تضحياتهم.

ولم يفصح مديرعام مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عن إجمالي المرضى المصابين بالدرن المسجلين لدى المستشفى حتى أواخر العام 2018

وتسلمت إدارة المستشفى في أواخر العام 2018 م 2 مليون و800 ألف دينار، داعيًا إلى صرف رواتب 17 مستخدما من بينهم أطباء وعناصر تمريض لم يتقاضوها منذ فترة تجاوزت العام علما بأنهم تم تعيينهم لإحلال بدل عناصر توفاها الله وأخرى أحيلت إلى التقاعد.

إحصائية غامضة

هذا ولم يفصح مديرعام مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عن إجمالي المرضى المصابين بالدرن المسجلين لدى المستشفى حتى أواخر العام 2018 رغم توجيهنا السؤال بالخصوص.

يشار بأن السل المقاوم للأدوية المتعدّدة هو السل الذي لا يستجيب للإيزونيازيد والريفامبيسين على الأقلّ، وهما أكثر الأدوية نجاعة ضدّ السل.

والسبب لظهور السل المقاوم للأدوية المتعدّدة هو سوء تدبير العلاج ضدّ للسل، ويُشفى معظم المصابين بالسل إذا ما اتبعوا، بصرامة، مخططًا دوائيًّا على مدى ستة أشهر مع الاستفادة من خدمات الدعم والإشراف.

إن الاستخدام غير الملائم أو غير الصحيح للأدوية المضادة للميكروبات، أو استخدام مستحضراتٍ لأدوية غير فعالة ( مثل استعمال الأدوية المفردة، أو ذات الجودة الرديئة، أو أدوية محفوظة بظروف سيئة)، أو قطع المعالجة بشكل مبكر، يمكن أن يسبب مقاومة للأدوية، وهذه المقاومة يمكن أن تسري بعد ذلك، لاسيما في الأماكن المزدحمة كالسجون والمستشفيات.

إن معالجة السل المقاوم لأدوية متعددة – في بعض البلدان – تزداد صعوبة؛ فخيارات المعالجة محدودة وباهظة الثمن، والأدوية الموصى بها ليست متوفرة دائمًا، والمرضى يعانون من آثار ضارة عديدة من جراء الأدوية. بل إنه في بعض الحالات قد يظهر سل أشد مقاومة للأدوية. السل الشديد المقاوم للأدوية على نطاق واسع هو شكل من أشكال السل المقاوم لأدوية متعددة، لا يستجيب إلا لعدد أقل من الأدوية المتوفرة. وقد أُبلغ عنه في 105 بلدًا حول العالم.