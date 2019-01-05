روما وصبو يلحقان بالسويحلي أول هزيمة في الموسم

روما وصبو يلحقان بالسويحلي أول هزيمة في الموسم

أخبار ليبيا24- خاص

نجح فريق الاتحاد في الحاق الهزيمة الأولى بالسويحلي هذا الموسم بعد أن هزمه الجمعة بثلاثية نظيفة على ملعب مصراتة لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الاتحاد عن طريق المدافع “معتصم صبو” في الدقيقة 12 وسجل “سالم روما” الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و 44.

وبهذا الانتصار تصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثانية ب 9 نقاط من 3 انتصارات فيما فقد السويحلي أول لقاء في الدوري وتجمد رصيده عند 6 نقاط .