الغنودي يقود الأهلي طرابلس لفوز قاتل على الاتحاد المصراتي

أخبار ليبيا24- خاص

قاد المهاجم المخضرم “محمد الغنودي” فريقه الأهلي طرابلس لفوز قاتل على حساب الاتحاد المصراتي 3-2 أمس الجمعة.

وسجل الغنودي هدف فوز فريقه في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب الخمس في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للدوري الممتاز الليبي لكرة القدم.

تقدم الأهلي طرابلس بهدف من ضربة جزاء نفذها “أنيس سالتو” ، وعدل “محمد القابسي” للاتحاد المصراتي في الدقيقة 60 ليعود الاتحاد المصراتي للتقدم بتسديدة قوية للمهاجم “محمد سويسي” وعاد الأهلي طرابلس وسجل التعادل بواسطة “أحمد كرواع” في الدقيقة 79.

وفي الوقت القاتل خطف المخضرم “محمد الغنودي” الفوز لأبناء بونوارة في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة .

والفوز هو الأول لفريق الأهلي طرابلس هذا الموسم فيما تعتبر هذه الخسارة هي الأولى للاتحاد المصراتي في المسابقة.

وبذلك يضع الأهلي طرابلس أول 3 نقاط في رصيده بعد 3 مباريات ويبقى الاتحاد المصراتي برصيده السابق 4 نقاط .