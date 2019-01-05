الأهلي بنغازي يكشف مصير مواجهة الدربي

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مجلس إدارة الأهلي بنغازي عن مشاركة فريقه الأول لكرة القدم في مباراة الديربي المؤجلة من الأسبوع الثالث للدوري الليبي التي ستجمعه بمنافسه التقليدي النصر ،مساء يوم غدٍ الأحد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي على فيس بوك “مجلس الإدارة يؤكد على أن موعد المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث ، بين الأهلي و النصر ، ستكون في نفس موعدها المقرر من لجنة المسابقات مساء يوم الأحد المقبل “.

وترددت أخبار مؤخراً، حول احتمال غياب الأهلي عن اللقاء، بسبب موعد سفره إلى تونس ، للدخول في معسكر استعدادي ، قبل مواجهة “نصر حسين داي” الجزائري ، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان الأهلي بنغازي قد جمع 4 نقاط ، من مبارتيه المؤجلتين، حيث تفوق على التعاون (5-0)، وتعادل أمس مع شباب الجبل (1-1).