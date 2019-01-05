بنغازي تحتضن كأس الاستقلال لكرة الطائرة جلوس

3

أخبار ليبيا 24 – خاص

تقام اليوم السبت بصالة المرحوم مرعي الشاعري بمركز تأهيل المعاقين بنغازي تصفيات المنطقة الشرقية لبطولة كأس الاستقلال الرابعة لكرة الطائرة جلوس .

ويشارك في التصفيات 3 أندية هي إرادة الجبل، والخليج، والنصر وسيتأهل فريق واحد للنهائي الذي سيجمعه بالمتأهل عن المنطقة الغربية .

وستقام أيضاً في ذات الموعد تصفيات المنطقة الغربية بمشاركة 4 أندية هي طرابلس وصبراته، وترهونة، ورقدالين .

هذا وسيقام النهائي الذي سيجمع المتأهل عن المنطقة الشرقية والغربية نهاية الشهر الجاري في مجمع سليمان الضراط بنغازي .

يذكر أن فريق طرابلس حقق بطولة كأس الاستقلال الثالثة العام الماضي بعد تفوقه عل المنارة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في صالة نادي الترسانة بالعاصمة طرابلس .

مقالات ذات صلة

روما وصبو يلحقان بالسويحلي أول هزيمة في الموسم

الغنودي يقود الأهلي طرابلس لفوز قاتل على الاتحاد المصراتي

الأهلي بنغازي يكشف مصير مواجهة الدربي

احتمالية غياب نجم ليبيا عن دربي المغرب

المزيد

روما وصبو يلحقان بالسويحلي أول هزيمة في الموسم

الغنودي يقود الأهلي طرابلس لفوز قاتل على الاتحاد المصراتي

الأهلي بنغازي يكشف مصير مواجهة الدربي

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24