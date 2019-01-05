بنغازي تحتضن كأس الاستقلال لكرة الطائرة جلوس

أخبار ليبيا 24 – خاص

تقام اليوم السبت بصالة المرحوم مرعي الشاعري بمركز تأهيل المعاقين بنغازي تصفيات المنطقة الشرقية لبطولة كأس الاستقلال الرابعة لكرة الطائرة جلوس .

ويشارك في التصفيات 3 أندية هي إرادة الجبل، والخليج، والنصر وسيتأهل فريق واحد للنهائي الذي سيجمعه بالمتأهل عن المنطقة الغربية .

وستقام أيضاً في ذات الموعد تصفيات المنطقة الغربية بمشاركة 4 أندية هي طرابلس وصبراته، وترهونة، ورقدالين .

هذا وسيقام النهائي الذي سيجمع المتأهل عن المنطقة الشرقية والغربية نهاية الشهر الجاري في مجمع سليمان الضراط بنغازي .

يذكر أن فريق طرابلس حقق بطولة كأس الاستقلال الثالثة العام الماضي بعد تفوقه عل المنارة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في صالة نادي الترسانة بالعاصمة طرابلس .