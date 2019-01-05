مقدماً ميزانية المدينة…إعلام بلدية بنغازي يستغرب تواصل مدير مكتب التخطيط مع حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24- خاص

أبدى رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي “نضال الكاديكي” استغرابه من قيام مدير مكتب التخطيط في البلدية التابع لوزارة التخطيط في الحكومة المؤقتة “رجب الجغداف” بالتواصل مع حكومة الوفاق.

وقال الكاديكي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ ردًا على مانشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول اجتماع الجغداف مع وزير تخطيط الوفاق “الطاهر الجهيمى” وقدم ميزانية مدينة بنغازى:”إن الجغداف لا يملك صفة المستشار المالي في البلدية”.

وأضاف رئيس قسم الإعلام أن الجغداف يشغل مدير مكتب التخطيط في بلدية بنغازي و لايملك صفة المستشار المالي في البلدية.

وعقب الكاديكي مستغرباً قيام الجغداف بتقديمه للميزانية لوزارة التخطيط في حكومة لوفاق الوطني وتجاهله الوزارة التي يتبعها في البيضاء ، مؤكداً أنه ربما قام بذلك بصفة شخصية وليس بتعليمات من أي جهة.

يشار إلى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبراً مفاده اجتماع المستشار المالي لبلدية بنغازي “رجب الجغداف” مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني “الطاهر الجهيمى” وتقديمه ميزانية مدينة بنغازي بقيمة تتعدى إحدى عشر مليار دينار مع مبالغ تخصص للتعويضات.