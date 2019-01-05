بعد إعادة ملف النظافة إلى بلدية بنغازي…شركات النظافة تباشر أعمالها

بعد إعادة ملف النظافة إلى بلدية بنغازي…شركات النظافة تباشر أعمالها عمال النظافة سوف تكون تحت إشراف ومتابعة من البلدية، وذلك بعد إعادة اختصاص ملف النظافة إليها اعتبارا من شهر يناير 2019

أخبار ليبيا24- خاص

باشرت ثمان وعشرون شركة من الشركات العاملة في مجال النظافة التي تعاقدت معها بلدية بنغازي، أعمالها في إزالة القمامة المتكدسة على الطرقات والشوارع والساحات العامة أمس الجمعة .

وقال رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي، إن أعمال النظافة سوف تكون تحت إشراف ومتابعة من البلدية، وذلك بعد إعادة اختصاص ملف النظافة إليها اعتبارا من شهر يناير 2019 بتعليمات من رئيس الوزراء عبدالله الثني .

وأشار الكاديكي إلى أنه تم إبرام عقود اتفاق بين بلدية بنغازي والشركات ذات الاختصاص في مجال النظافة لتنظيف شوارع وأحياء المدينة .

وأضاف :”انطلقت أعمال النظافة الجمعة في عدد من مناطق وأحياء المدينة شملت مناطق، بوهديمة والليثي، شارع الوحدة العربية_شارع عشرين_، وحي رأس اعبيدة، وحي الكيش والسبالة، وطريق النهر وصولا إلى مصنع البيبسى في منطقة بوعطنى، ومنطقة المساكن ومنطقة قاريونس ورحبة العجيلات” .

واكد الكاديكي رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي مواصلة تلك الشركات لأعمال إزالة تكدس القمامة حسب الخطة المعدة .

وكانت بلدية بنغازي، شرعت في ديسمبر الماضي، في حملة نظافة مكثفة، لشوارع مدينة بنغازي بعد غرقها في القمامة خلال الفترة الأخيرة .

وشملت الحملة شارع الوحدة العربية ” شارع عشرين “، مرورا بجزيرة دوران منطقة رأس اعبيدة وشارع الجلاء، ومحيط عمارات السبخة والطريق السريع والشوارع الرئيسية لمناطق الوحيشي وسيدي يونس .

وقال رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي إن حملة النظافة شملت أيضا شارع الاستقلال”شارع جمال عبدالناصر”، وفق الخطة المعدة لإنقاذ المدينة من تراكم أكياس القمامة وما قد تسببه من انتشار للأمراض بين سكانها .

وأشار الكاديكي إلى أن حملة النظافة التي شاركت فيها شركة المياه والصرف الصحي وشركة البناء والتشييد وشركة الخدمات العامة وشركة الأشغال العامة، والشركات المتخصصة في أعمال النظافة وشركة برقة وغوط السدر.

وفند رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي الشائعات حول إغلاق مرمى القمامة في قنفودة، مؤكدًا سير العمل في المرمى بشكل اعتيادي وأنه لا صحة لما أشيع عن إغلاقه.

وطمأنت البلدية وفقاً لمكتبها الإعلامي، سكان المدينة بأنه خلال بداية الأسبوع المقبل، ستشهد المدينة نتائج ملموسة لهذه الحملة على أرض الواقع، داعية كافة الشركات الخاصة ورجال الأعمال للمساهمة في هذه الحملة المكثفة.

وفي تصريح سابق، قال الكاديكي إن الحملة جاءت بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، بشأن نقل ملف أعمال النظافة مجدداً إلى بلدية بنغازي.

وأكد رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي أن حالة المدينة من جانب النظافة العامة وصلت إلى الوضع اللامعقول ولا يجب السكوت عليه.

وتابع الكاديكي :” لكي أكون واضحاً وشفافاً مع أهالي مدينتي، ملف القمامة وبحسب قانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن البلديات اختصاص أصيل للبلديات” .

وأضاف ولكن منذ سنوات مضت أصبحت القرارات تصدر بنقله من البلدية إلى عدة جهات أخرى، وأحيانا يتم نقله عندما يشاهد تحسن ملحوظ في نظافة المدينة” .

يشار إلى أن شوارع وأزقة وميادين مدينة بنغازي تشهد منذ أيام تكدس القمامة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات حتى أن بعضها تكاد تسد الطرقات الرئيسية والفرعية.