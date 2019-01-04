فريق مؤسسة (لا للألغام) يعاين لغم انفجر في منطقة بوصنيب نتج عن الانفجار إصابة طفل نقل إلى المستشفى لإسعافه

أخبار ليبيا24- خاص

عاين فريق مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب، أمس الخميس لغم انفجر في منطقة بوصنيب في بنغازي تسبب في إصابة طفل .

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة خالد الغزالي :”وردنا بلاغ من غرفة عمليات الكرامة عن حدوث انفجار في منطقة بوصنيب، وعلى الفور انتقل فريق نزع الألغام في المؤسسة إلى المكان، وأتضح أن سبب الانفجار هو لغم قافز مقرون بمسطرة”.

وأوضح الغزالي أنه نتج عن الانفجار إصابة طفل نقل إلى المستشفى لإسعافه، مشيرا إلى تواجد أعضاء من تحريات الشرطة العسكرية و أعضاء من مركز قاريونس في المكان .

وأضاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة :”نؤكد على تحذيراتنا السابقة بخطورة المناطق المحررة، وعدم الاستهانة بالنضائد المستعملة فى التفخيخ من حيث صلاحية النضيدة في هذا التفخيخ حتى سنة 2017، ومع ذلك احتفظت بالشحنة الكهربائية التي أحدثت الانفجار” .

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي قامت بزرع وتفخيخ عدد من شوارع ومنازل المواطنين خلال معارك تطهير المدينة التي خاضتها ضدهم القوات المسلحة.