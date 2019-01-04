تعرف على أسباب توقف ملعب شهداء بنينا عن استقبال المباريات

تعرف على أسباب توقف ملعب شهداء بنينا عن استقبال المباريات

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مدير شركة المنشآت الرياضية فرع المنطقة الشرقية صلاح المنصوري عن دخول ملعب شهداء بنينا للصيانة مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد المنصوري لـ”أخبار ليبيا24″ أن صيانة ملعب بنينا ستكون من خلال تغيير فرش أرضيته بالكامل، مشيرًا إلى أن صيانة غرف تغيير الملابس بدأت منذ أيام.

وأضاف مدير شركة المنشآت الرياضية أن الصيانة ستستغرق من شهر إلى 45 يوم فقط ليعود بعد ذلك لاستقبال المباريات.

ويعتبر ملعب شهداء بنينة الملعب الرئيسي لفرق مدينة بنغازي وما جاورها وكان يطلق عليه سابقًا ملعب هوغو تشافيز و يسع الملعب لأحد عشر ألف متفرج جلوساً، كما توجد به منصة رئيسة لكبار الضيوف بسعة مائة وخمسين كرسياً بالإضافة لغرف لتغيير الملابس للفرق وصالتي اجتماع.

افتتح الملعب في 5 مارس 2009 من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية آنذاك محمد معمر القذافي ، وبلغت تكاليف إنشاء وتجهيز الملعب 20 مليون دينار ليبي.