إدارة ميناء بنغازي تعرض عدد السفن التجارية وناقلات النفط التي استقبلتها

إحصائية واردات الميناء من تاريخ 2017/10/1 م إلى تاريخ 2018/12/31

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أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، عن إحصائية واردات الميناء من تاريخ 2017/10/1 م إلى تاريخ 2018/12/31م .

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي مفتاح الشهيبي، إن إجمالي عدد السفن التجارية وناقلات النفط التي استقبلتها أرصفة الميناء بلغ ” 343 ” سفينة وناقلة، وبلغ إجمالي عدد حاويات البضائع الواردة للميناء والتي تحمل كافة البضائع المختلفة ” 11137 ” حاوية .

وأضاف الشهيبي:”أن إجمالي عدد السيارات الواردة إلى الميناء “25428” سيارة وشاحنة، أما شحنات حبوب القمح الواردة للميناء فقد بلغ “260850 “طنا، وإجمالي شحنات حبوب الشعير الواردة ” 194040″ طنا.

وتابع المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي :”أما إجمالي شحنات حبوب الذرة فقد بلغت ” 109530 ” طنا، وإجمالي شحنات حبوب فول الصويا الواردة ” 18544″ طنا، وبلغ إجمالي شحنات حبوب الأرز السائب “11700” طن .

وأفاد الشهيبي أن الواردات إلى الميناء، شملت شحنات للمواشي قدرها “13375” رأسا من الأغنام والأبقار، وشحنات وقود البنزين بلغت ” 987400″ طنا.

وقال المتحدث باسم إدارة الميناء :”إن إجمالي شحنات وقود الديزل الواردة إلى الميناء بلعت “”927000 طنا، وإجمالي شحنات الغاز المسال “طهي” بلغت ” 101365″ طنا”.

وختم الشهيبي حديثه قائلًا :” الحقيقة تقال بأن كل ما سردناه لكم من أرقام وإحصائيات في هذه الأسطر البسيطة ماكان ليرى النور لولا الحس الوطني و تكاتف وتضافر الجهود من كافة الجهات العاملة في الميناء”.

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