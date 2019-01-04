لسوء الأحوال الجوية …جنوح باخرة محملة بالحاويات أثناء دخولها ميناء طرابلس

أخبار ليبيا24

جنحت الباخرة “Atlantic Peach” المحملة بالحاويات أثناء دخولها لميناء طرابلس البحري اليوم الجمعة وتحجرها قُبالة البوغاز بسبب سوء الأحوال الجوية وتم إنقاذ طاقمها.

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم إخلاء كامل طاقمها وهى حالياً جانحة دون طاقم تحت رحمة الأمواج والرياح ، حيث كانت دخلت للميناء دون وجود مرشد على ظهرها وحالة الطقس رياح قوية وموج عالٍ نسبياً ومدخل ميناء طرابلس مدخل صعب والدخول به دوران 90 درجة تقريباً ويوجد منطقة صخرية على اليسار أثناء الدخول وهى التي علقت بها السفينة.

وأوضحت المصادر أن المسؤولية تقع على ربان السفينة حتى وإن تحصل على الإذن بالدخول من سلطات الميناء البحرية ، والتحقيقات والتفتيش البحري هم جهة الاختصاص بالموضوع حالياً.

وأكدت أنه يجب العمل السريع لمحاولة إنقاذها وطلب مساعدة خارجية عن طريق ملاكها ومؤجريها وتدخل شركة التأمين ونادي الحماية للسفينة وتحرك السلطات في ليبيا بطلب مساعدة أقرب دولة لديها معدات إنقاذ من قاطرات قوية ومعدات مكافحة الثلوث.

وشددت المصادر على ضرورة العمل على تجنب انقلابها بالممر الملاحي للميناء أو بالقرب منه والذي إن حدث سيكون كارثة كبيرة من حيث قفلها للممر الملاحي وتسرب الوقود منها وثلوث المنطقة وإبعادها إن أمكن ذلك ، مشيرةً إلى أنه إذا تضرر اابدن ودخلت المياه لها فمن الخطورة جرها للمياه العميقة لأنها ستغرق حتماً.

وأفادت المصادر أنه حالياً لايوجد معدات إنقاذ في ليببا ومن الضروري إبقاء قاطرات استعداد ومساندة بالقرب من السفينة ومحاولة منع انقلابها حتى قدوم فرق أو شركة إنقاذ.

يشار إلى أن السفينة الجانحة هي “Atlantic Peach” ، وسنة صنعها 2009 ، جنسيتها “ليبيريا” ، وطاقمها : الهند، ميناء الشحن الأخير بورسعيد – مصر، الشحنة حاويات، السفينة يتم تشغيلها من قبل الشركة العربية المتحدة UASC كسفينة تجميع Feeder Ship، وكيل السفينة الملاحي شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية.