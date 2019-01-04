تعرف على أسباب إيقاف دخول الليبيين لمصر

أخبار ليبيا24- خاص

أوقفت الحكومة المصرية دخول الليبيين إلى مصر من منفذ السلوم البري خلال الأيام الثلاثة مقبلة على جميع الأعمار دون 50 عام.

وقال مصدر أمنى ليبي من منفذ أمساعد البري إن إيقاف دخول المسافرين على جميع الأعمار دون 50 عام أما مافوق 50 بإمكانهم الدخول للأراضي المصرية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ”أخبار ليبيا24″ أنه من خلال القرار يسمح للشاحنات بالخروج من الأرضي المصرية فقط ويمنع دخولها، موضحًا أن هذا القرار يبدأ يوم غدٍ السبت على أن ينتهي يوم الاثنين المقبل.

وأفاد المصدر أن كشوفات يوم السبت سترحل إلى يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى هذه الإجراءات تأتي في هذا التوقيت من كل عام وهي إجراءات أحادية من قبل السلطات المصرية بسبب أعياد المسيح ويتم إبلاغ السلطات الليبية بذلك.

ويعتبر معبر السلوم هو المعبر الحدودي البري الوحيد الذي يربط بين مصر وليبيا ، ويقع بالقرب من مدينة السلوم المصرية، ولعب دورًا محوريًا أثناء ثورة 17 حيث كان نافذة الشرق الليبي الوحيد للعالم الخارجي بعد قطع نظام القذافي للاتصالات، فمنه هُربت التسجيلات المصورة في الأسابيع الأولى، ومنه فر آلاف اللاجئين من خلفيات شتى، وخلاله دخلت كافة الإمدادات لثوار الشرق الليبي.