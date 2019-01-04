تواصل أعمال النهب والتخريب في حقل الشرارة النفطي

أخبار ليبيا24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرّض حقل الشرارة النفطي لمزيد من الخروقات الأمنية، وذلك بعد أن شهد ثلاث عمليات مماثلة خلال الأسبوع الماضي .

وقام فريق التفتيش بالإبلاغ عن سرقة محوّل كهربائي آخر وبعض الكابلات الكهربائية من آبار نفطية مختلفة، وذلك أثناء قيامه بجولة تفقدّية صباح يوم الأربعاء الماضي .

وقالت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن هذا الحادث سيتسبب في المزيد من التراجع في القدرة الإنتاجية في حقل الشرارة المتوقف بشكل كامل حاليا، بحوالي 3,225 برميل يوميا، أي بخسارة إجمالية قدرها 11,000 برميل يوميا، بسبب تعرّض بعض المعدّات التشغيلية إلى السرقة يوم أمس، وذلك حتّى بعد استئناف عمليات الإنتاج .

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير أمنية طارئة، وذلك لوقف أعمال النهب والتخريب التي يتعرّض لها حقل الشرارة النفطي .

تجدر الإشارة إلى أنّ عملية مماثلة قد جدّت يوم الاثنين الماضي، إضافة إلى تعرّض الحقل إلى خرقين أمنيين آخرين في بداية هذا الأسبوع .