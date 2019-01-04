هيأة الأوقاف تنفي القبض على بعض أعضاء اللجنة العليا للإفتاء من قبل الأمن الداخلي

هيأة الأوقاف تنفي القبض على بعض أعضاء اللجنة العليا للإفتاء من قبل الأمن الداخلي ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر) من إشاعات محض افتراء وكذب

أخبار ليبيا24

نفت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المرئية المواقع الإلكترونية بشأن القبض على بعض أعضاء اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة من قبل جهاز الأمن الداخلي.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر) من إشاعات مفادها أن الهيئة العامة للأوقاف تتلقى إملاءاتٍ من وراء الحدود تهدد الأمن القومي أنه محض افتراء وكذب، مصدره أشخاصٌ من خارج البلاد.

وأشارت الهيئة العامة للأوقاف أن على رأس هؤلاء الأشخاص المدعو: (أسامة بن عطايا الفلسطيني) المُقيم بالمملكة السعودية، وتلقفه بعض السفهاء من داخل البلاد، وكلّ ذلك موثّق لدينا من صفحاتهم ومنتدياتهم، بحسب البيان.

وأفادت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أنها ستعمل على ملاحقتهم قضائياً، موضحة أنها بدأت أعمالها واستلمت مهامها في عام 2015م بقرار من رئاسة الوزراء وهي تواكب كل ما يحدث في الدولة الليبية، ولم تتغيب عن أي حدثٍ سارٍّ أو محزنٍ.

عضو الهيأة العليا للإفتاء ورئيس إدارة المساجد بالهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة الشيخ حمد عيسى أبودويرة من قبل جهاز الأمن الداخلي البيضاء أقل من 24 ساعة. يذكر أن مصدر مطلع أكد في وقت سابق لـ”أخبار ليبيا24″ احتجازورئيس إدارة المساجد بالهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة الشيخ حمد عيسى أبودويرة من قبل جهاز الأمن الداخلي البيضاء أقل من 24 ساعة.