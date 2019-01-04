شباب الجبل يخطف تعادلاً ثميناً من الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

خطف فريق شباب الجبل تعادل ثمين من ضيفه الأهلي بنغازي بعد التعادل 1-1 أمس الخميس على أرضية ملعب شيخ الشهداء عمر المختار في لقاء مؤجل من الجولة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

نجح شباب الجبل في التقدم براسية المدافع أنيس سالم في الدقيقة 23 ، وأدرك الأهلي بنغازي التعادل بتسديدة قوية لصانع الألعاب عبد الله العرفي قبل نهاية الشوط الأول.

وتسبب سوء الطقس وسقوط الأمطار في تراجع المستوى الفني للفريقين.

وبهذا التعادل أصبح رصيد شباب الجبل 5 نقاط من 3 مباريات فيما أصبح رصيد الأهلي بنغازي 4 نقاط من مواجهتين.