بينهم بلحاج والجضران وعناصر المعارضة التشادية والسودانية..النائب العام طرابلس يصدر مذكرة قبض

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام طرابلس “الصديق الصور” مذكرة قبض تشمل عدد 6 ليبين من المحسوبين على تيار الإسلام السياسي المتشدد إضافة إلى عدد آخر من المعارضة التشادية والسودانية.

وأوضح الصور في المذكرة أن من الشخصيات الليبية بينهم رئيس حزب الوطن الليبي والقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة السابقة “عبدالحكيم بلحاج” ، والإرهابي “إبراهيم الجضران” ، والقيادي الإرهابي “شعبان هدية” المكنى “أبوعبيدة”، و”حمدان أحمد حمدان” ، و”علي الهوني”، و”مختار أرخيص”.

وأكد رئيس قسم التحقيقات أن أمر القبض جاء بحسب التحقيقات الجارية حول الوقائع التي تضمنتها القضية رقم 5 لسنة 2018 مخابرات وإلى ماورد بالبلاغات المرفوعة لمكتب النائب العام ذات الصلة بالهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانيء النفطية.

وأفاد الصور أن مذكرة القبض جاءت أيضًا بناءً على البلاغات ذات الصلة بالهجوم على قاعدة تمنهنت والتدخل في القتال الذي كان بين بعض القبائل الليبية ، إضافةً إلى البلاغات الواردة عن الوقائع المتعلقة بجرائم القتل والخطف والحرابة التي طالت عدد من المواطنين الليبيين في الجنوب الليبي من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة في إقليم الدولة الليبية.

وأوضح رئيس القسم أن المذكرة جاءت أيضاً بناءً على البلاغات المحالة من قبل بعض الجهات الضبطية لمكتب النائب العام ذات الصلة بارتكاب عدد من المواطنين الليبيين لوقائع الاستعانة ببعض عناصر المعارضة السودانية والتشادية والاشتراك مع بعض عناصرها في القتال الدائر بين الفرقاء الليبيين.

وأشار الصور إلى أن الوافدين المطلوب القبض ضبطهم وإحضارهم لارتكابهم الوقائع المشار إليها وقيدتهم للمجموعات المسلحة وهم :

1. علي أحمد عبدالله المعارضة التشادية

2. حامد جورو مارقي المعارضة التشادية

3. محمد موسى آدم المعارضة التشادية

4. محمد أحمد نصر المعارضة التشادية

5. آدم حسين المعارضة التشادية

6. محمد عبدالله أحمد المعارضة التشادية

7. عمر أبكر تيجاني المعارضة التشادية

8. بشارة حجر آيبو المعارضة التشادية

9. حسن موسى كالي المعارضة التشادية

10. محمد المهدي علي المعارضة التشادية

11. أبوبكر تولي المعارضة التشادية

12. الاشي وردوقو المعارضة التشادية

13. بركي يوسف المعارضة التشادية

14. تيماني أردامي المعارضة التشادية

15. جابر أبوبكر المعارضة السودانية

16. أركومي مناوي المعارضة السودانية

17. عبدالكريم شولي المعارضة السودانية

18. حماد حسن عبدالرحيم المعارضة التشادية

19. موسى الحاج أزرق المعارضة التشادية

20. محمد نوري المعارضة التشادية

21. محمد حسن بلماي المعارضة السودانية

22. مسعود جدي المعارضة التشادية

23. عبدالله جانه المعارضة السودانية

24. كنقابي تابول المعارضة التشادية

25. محمد حكيمي المعارضة التشادية

26. موسى محمد زين المعارضة التشادية

27. عثمان القوني المعارضة السودانية

28. موسى هلال المعارضة السودانية

29. علي عمر تكاديم المعارضة السودانية