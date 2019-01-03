بوشناف يطلق مشروع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة في درنة

أخبار ليبيا24

أطلق وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة “إبراهيم بوشناف” ، أمس الأربعاء مشروع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة في مدينة درنة بالكامل.

وجاء إطلاق المشروع بعد أن تمت دراسته من النواحي العسكرية والأمنية من قبل بوشناف آمر غرفة عمليات الكرامة عميد “أحمد سالم” ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد “صلاح هويدي” خلال زيارته للمدينة يوم أمس.

وقام وزير الداخلية بجولة على جميع الاستيقافات في المدينة والاستفسار من المواطنين عن حسن التعامل ، وقدم الدعم لأعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي الذي شمل الأسلحة اللازمة لأداء مهمتهم المكلفين بها في المدينة.

بعد ذلك التقى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي ، في مقر الإدارة في درنة ، وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء مدينة درنة بحضور لفيف من ضباط التابعين للإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأشاد الوفد الذي ضم أعيان ومشايخ وحكماء مدينة درنة بالأعمال القائمة عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي ، والتي تدعو إلى الوئام ومنها فرض القانون وسيادة الدولة ومكافحة الإرهاب والجريمة.

وأعرب ممثلي الوفد في كلماتهم عن دعم أعضاء الإدارة في محاربتهم للجريمة، ومساندة الجهات الأمنية ، مؤكدين تأييدهم لها في محاربة الإرهاب وبسط الأمن والحفاظ على أمن المدينة .

وكان مدير عام الإدارة عقيد “صلاح هويدي” ، عقد اجتماعاً مع رؤساء الأقسام والوحدات لإطلاعهم على الخطة الأمنية ووضعها موضوع التنفيذ وتوزيع المهام على حسب الخطة الموضوعة.

وشدد هويدي على ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات وعدم الارتجال كلاً حسب ما أنيط به، مؤكداً على ضرورة التعاون مع المواطنين بكل الود والاحترام والتأكيد على الأعضاء بالالتزام بالمظهر والقيافة العسكرية والأسلوب الحسن .

وشملت الخطة ، آلية ضبط الخارجين عن القانون وحماية مقدرات السكان وتأمين المؤسسات العامة وتطبيق القانون في حق كل مخالف جنائياً أو أمنياً، بالتنسيق مع غرفة عمليات درنة بكل جدية وحزم