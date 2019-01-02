إحباط محاولة تهريب أدوية وأموال من تونس إلى ليبيا 

أخبار ليبيا 24

كشفت وسائل إعلام تونسية اليوم الأربعاء عن إحباط عملية تهريب كمية من الأدوية ومبالغ مالية كانت في طريقها إلى ليبيا .

وأشارت وسائل الإعلام أن فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية المتمركزة بنقطة التفتيش المعروفة بالقيطون بمدخل المعبر الحدودي برأس جدير تمكنت فجر اليوم الأربعاء من القبض على شخص ليبي الجنسية وبحوزته 40 علبة من دواء السكري كان ينوي تهريبها إلى الأراضي الليبية.

وأكدت أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار ليبي و2000 دولار كانت كلها مخفية بإحكام داخل السيارة .

وعن الحادثة أوضحت أنه تم تأمين المحجوز وتحرير محضر في الواقعة ، وتعمل الجهات الأمنية في تونس بشكل متواصل في تفكيك شبكات تهريب أدوية من تونس في اتجاه ليبيا وتنشط عصابات في مناطق مختلفة من تونس وخاصة على الحدود بين البلدين في تهريب الأدوية

وأثبتت التحريّات الأمنية التونسيه في فترات سابقة تورّط عدد من أهل القطاع الصحي من أطباء وصيادلة وممرّضين وغيرهم في شبكات تهريب الأدوية من تونس إلى ليبيا.

وتشمل الأدوية التونسية التي يتمّ تهريبها إلى الأراضي الليبية الأدوية المدعّمة من الدولة ، إلى جانب الأدوية التي تخصّ الأمراض المزمنة والخطيرة.