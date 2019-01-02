حوض الواحات يرفض مخرجات اجتماع الزاوية ويؤكد دعم قوات الجيش في الحرب على الإرهاب الجيش الليبي خط أحمر ولن نسمح بالمساس به

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه بياناً يبارك فيه انتصارات الجيش في منطقة “غدوة” جنوبي سبها وتحريره لأسرى الفقهاء وتازربو .

وأكد المجلس دعمه لقوات الجيش في حربها على الإرهاب والمخربين مثل المجرم “إبراهيم الجضران” والعصابات التشادية ، وسرايا إرهاب بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابي التي تحاول السيطرة على الجنوب.

ويشار إلى أن المجلس مكوّنٌ من مدن ومناطق ليبية وهي: “جالوا، أوجلة، اجخرة، تازربو، مرادة، زلة، والكفرة”.

وأكد البيان رفضه لاجتماع مايسمى بتجمع الزاوية ومخرجاته المناهضة للجيش، موضحاً أن الجيش الليبي خط أحمر ولن نسمح بالمساس به .

وأضاف البيان أن عام 2018 كان عام حافلاً بالانتصارات والإنجازات لقوات الجيش بقيادة المشير في التصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية من الإخوان ومن ساندهم من التشكيلات الإرهابية، بحسب البيان .

يُشار إلى أن سرية خالد بن الوليد وعناصر من اللواء العاشر بالجيش الليبي تمكنت من تحرير مختطفي هجوم الفقهاء وتازربو من قبضة داعش وبمساعدة بعض أهالي المنطقة.

وتمت عملية التحرير عقب مُداهمة مكان تمركز الإرهابيين داخل إحدى الدوائر الزراعية قرب بلدة “غدوة” الواقعة جنوبي مدينة سبها.