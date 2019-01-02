الناظوري يدعو إلى إيقاف تشكيل مجالس إدارات في الشركات العامة الإبقاء على المجالس المحلية والأشخاص المكلفين بها إلى حين استقرار الأوضاع والإعلان عن انتهاء حالة النفير

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجّه رئيس الأركان العامة لقوات الجيش الليبي الفريق “عبدالرازق الناظوري” رسالة إلى مدير مكتب السجل التجاري في مراقبة اقتصاد بنغازي ، أشار فيها إلى قراره بعدم منح أي سجل تجاري يحوي مجالس إدارة لشركات الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الأفريقية وشركات تسويق النفط ومشتقاته والشركة العامة للكهرباء وغيرها.

وذلك عملاً بتوجيهات رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للقوات المسلحة الداعية إلى المحافظة على مقدرات البلاد ودعماً لتلك الشركات باستقرارها وتمكيناً لها من مواصلة نشاطها .

ودعا الناظوري إلى الإبقاء على المجالس المحلية والأشخاص المكلفين بها إلى حين استقرار الأوضاع والإعلان عن انتهاء حالة النفير والتعبئة العامة بتحرير كافة ربوع البلاد وتوحيد مؤسسات الدولة .

وجاء في نص الرسالة أنه في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى لم شمل البلاد وتوحيد مؤسسات الدولة ، خاصة الخدمية منها والمتعلقة بالحياة اليومية للمواطن ، نجد وبكل أسف أن هناك العديد من أصحاب المصالح الخاصة دأبو على ترسيخ التشظي في أغلب المواقع وتغذية الانقسام السياسي والاجتماعي الحاد بما يهدد تماسك ليبيا ووحدتها، نتيجة الصراع الذي عصف بأغلب الشركات العامة .

وأشارت رسالة الناظوري بأن عناصر متكالبة على السلطة متمثلة في أشخاص يقومون بتشكيل مجالس إدارات في تلك الشركات واستخراج سجلات تجارية لها بناءً على أمر أو حكم قضائي وتولوا تسيير العمل في فترة وجيزة ثم تأتي مجموعة ثانية بحكم يلغي أو يوقف الحكم السابق وتتولى هي تسيير العمل فترة أخرى ثم تأتي مجموعة ثالثة وهكذا دواليك .

وبيّنت الرسالة بأن تعاقب أولئك الاشخاص على إدارة تلك الشركات تسبب في عدم استقرارها وانشقاق كبير في إداراتها وتفتيت إيراداتها لدرجة أن البعض منها عجز عن صرف أجور ومرتبات العاملين فيها ، عدا على أنها مهددة بالتوقف تماماً عن مزاولة نشاطها .

وكان رئيس لجنة المواصلات والاتصالات في مجلس النواب “نورالدين خالد المنفي” ، خاطب في الخامس عشر من نوفمبر العام الماضي ، رئيس الجمعية العمومية للشركة الأفريقية للطيران القابضة بضرورة الإسراع في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وعدم المساس بالشركات التابعة لها وذلك نظراً للانقسام القائم فيها ، كما طالبه بعدم الدعوة لإعادة تشكيل المجالس الإدارية لها .