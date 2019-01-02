اجتماع هام للاتحادين الليبي والمغربي في لعبة الكرة الحديدية

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش الاتحاد الليبي للكرة الحديدية ونظيره المغربي اليوم الأربعاء عدة مواضيع تهم اللعبة خلال اجتماع مشترك بين الاتحاد الليبي والجامعة المغربية للكرة الحديدية (تخصص قصير) بمقر الجامعة المغربية بالرباط.

واتفق الاتحادين على اعتماد وتوقيع مسودة اتفاقية التعاون والتي تضمنت الاستفادة من الخبرات الرياضية بالبلدين وإقامة الدورات التدريبية في مجال التدريب والتحكيم والتنظيم والإدارة ، إضافة إلى العمل على تبادل زيارات ومعسكرات الإعداد لفرق الأندية والمنتخبات الوطنية .

كما اتفق الحضور على تبادل اللوائح والنظم والنشرات والمطبوعات إضافةً إلى ضمان الحصول على تأشيرات الدخول لكلا البلدين للفرق والمنتخبات والكوادر الفنية .

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل الاتحاد الليبي للكرة الحديدية للرفع من المستوى الفني للأطقم الفنية و المنتخبات الوطنية والاستفادة من خبرات الدول المؤسسة والمتقدمة في رياضة الكرة الحديدية .