الجولة الرابعة للممتاز .. دربي مصراتة ومواجهات مثيرة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز للمجموعتين الأولى والثانية والتي ستشهد مواجهات قوية ومثيرة .

وستنطلق منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بمواجهة دربي قوي يجمع الهلال ومنافسه التحدي يوم الخميس المقبل العاشر من يناير بملعب شهداء بنينا .

وسيلتقي التعاون وشباب الجبل يوم الجمعة الحادي عشر من يناير على ملعب سرت .

وتتواصل منافسات الجولة الرابعة بلقاء الجوار الذي يجمع دارنس وضيفه الصداقة يوم الأحد الموافق للثالث عشر من يناير على ملعب درنة .

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الأنوار ومنافسه نجوم أجدابيا على ملعب شيخ الشهداء .

هذا وأجلت لجنة المسابقات مباراتي خليج سرت والنصر ومباراة الأهلي بنغازي، والأخضر لارتباط النصر والأهلي بنغازي بالمشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية .

كما ستنطلق منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بمواجهة تجمع فريقا المدينة والأولمبي على أرضية ملعب مصراته الخميس العاشر من يناير ، ويلتقي المحلة ونظيره الشط يوم السبت الحادي عشر من يناير على أرضية ملعب الزاوية ، وتتواصل مواجهات المجموعة يوم الأحد الموافق للثالث عشر من الشهر ذاته بلقاء الخمس وضيفة الوحدة بملعب الخمس ، ويقابل فريق رفيق والأهلي طرابلس يوم الإثنين الموافق للرابع عشر من يناير على ملعب صرمان وفيما يلتقي الاتحاد ومنافسه أبو سليم يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير الجاري على أرضية ملعب مصراته .

ويحتضن ملعب مصراته ختام مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بلقاء دربي مثير يجمع الاتحاد المصراتي وغريمه التقليدي السويحلي في الثامن عشر من يناير الجاري .