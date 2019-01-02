تعاون مباحث الجوازات .. يطيح بشبكة من الأجانب تقوم بتزوير أختام الدخول لليبيا تم الكشف عن الخلية بعد ورود معلومات تفيد بتواجد من تم تزوير هوياتهم في مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 -خاص

تمكن أفراد جهاز مباحث جوازات أجدابيا من القبض على مجموعة من المزورين يقومون بتزوير أختام وإجراءات دخول الأجانب إلى الأراضي الليبية .

وقال رئيس وحدة التحقيق والتحريات بالفرع مساعد ضابط ذاوود الشيخي إن الخلية تم الكشف عليها بعد ورود معلومات تفيد بتواجد من تم تزوير هوياتهم في مدينة بنغازي وتحديدًا في منطقة الماجوري .

وأشار إلى أنه على الفور قام رجال الأمن التابعين لمباحث جوازات أجدابيا بالتنسيق مع شرطة النجدة التابعين لمديرية أمن بنغازي من أجل ضبط وإحضار هؤلاء الأجانب .

وذكر الشيخي أن قوات الأمن داهمت المكان المذكور وبالفعل تم العثور على المزورين .

وأضاف رئيس وحدة التحقيق أن الأجانب من جنسيات إفريقية مختلفة اعترفوا بحصولهم على أختام مزورة، لكي يقومون بالتجوال بكل اريحية داخل التراب الليبي.

وكشف الجناة – بحسب المسؤول الأمني – عن هوية واسم الشخص الذي قام بتزوير الأختام وأن رجال الأمن سيحيلون القضية لجهات الاختصاص كون الشخص الذي قام بالتزوير معروف ومتواجد داخل مدينة أجدابيا .

والجدير بالذكر أن مباحث الجوازات أجدابيا قام في الفترة الماضية بضبط عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قد تسللوا داخل البلاد وتحصلو على مثل هذه الإجراءات المزورة، وتم على الفور ترحيلهم إلى بلدانهم .