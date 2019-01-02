الأهلي بنغازي يعلن موعد ومكان مباراته أمام “حسين داي”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مجلس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي أنه تم اختيار ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير التونسية مكان لمواجهة فريقه أمام “نصر حسين داي” الجزائري لحساب ذهاب دور 32 مكرر في الكونفدرالية الإفريقية .

وتم تحديد 11 من يناير الجاري موعداً لا قامة المباراة، هذا وسيلتقي الفريقان إياباً في 18 من الشهر ذاته بالجزائر .

وغادر الأهلي بنغازي دوري أبطال إفريقيا على “يد صن داونز” الجنوب الإفريقي بعد التعادل ذهاباً 0-0 والخسارة في جنوب إفريقيا 4-0.