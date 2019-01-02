شركة ليبيا للطيران تضم طائرة جديدة إلى أسطولها الطائرة تسع لعدد 100 راكب، وأنها ستدخل الخدمة قريبًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة ليبيا للطيران عن وصول الطائرة الجديدة “RJ100″، إلى مطار بنينا الدولي خلال اليومين الماضيين .

وأفاد مدير الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا أسامة منصور، أن المطار شهد هبوط الطائرة الجديدة “RJ100″، التابعة لشركة ليبيا للطيران .

وذكر منصور أن الطائرة تسع لعدد 100 راكب، وأنها ستدخل الخدمة قريبًا، عبر الخطوط التي تسيرها الشركة من وإلى مطار بنينا الدولي .

وفي إطار استعداد إدارة مطار بنينا الدولي، لإعداد الإحصائية الدورية “الشهرية والسنوية”، لحركة الطيران والركاب والشحن عبر المطار، خاطبت إدارة مطار بنينا شركات الطيران عديد المرات بخصوص التعاون مع مكتب التوثيق والمعلومات في الإدارة لتوفير الإحصائيات .

وأوضحت الإدارة أنه لوحظ عدم التعاون المستمر، وعدم تزويدها بالمطلوب في حينه وكذلك عدم تزويدها بالمطلوب وفق النموذج المعد من قبل شركات الخطوط الجوية.

وأعلنت إدارة مطار بنينا الدّولي في الخامس عشر من ديسمبر الماضي، انتهاء أعمال الصيانة الطّارئة لمهبط الطائرات الرئيسي في المطار.

وقامت الشركة المكلّفة من مصلحة المطارات في الحكومة المؤقّتة، بإجراء الصيانة الطارئة واللازمة، ومعالجة التّصدعات في مهبط الطّائرات الرئيسي في المطار.

وفي تصريح سابق، قال مدير الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا، “أسامة بن منصور” إن أعمال الصيانة أجريت تحت إشراف إدارة المطار، ممثلة في مكتب صيانة المهابط والمنشآت.

وأثنت إدارة المطار، مساهمة كلّ من، مديرية أمن منفذ المطار، ومكتب تشغيل وصيانة المنظومات، ومكتب الأمن والسلامة، ومكتب التوثيق والإعلام، وقسم منظومات إنارة الحقل الجوي، ووحدة رسوم الهبوط، ومشرف برج المراقبة الجوية في مصلحة الطيران المدني، من إنجاز العمل وفقا للوقت المحدد ودون أي تأخير يُذكر .