4 عمليات انتحارية خلال يومين…القوات المسلحة تخوض معارك مع الجماعات الإرهابية في تراغن

أخبار ليبيا24- خاص

قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة “المنذر الخرطوش” اليوم الثلاثاء إن القوات المسلحة خاضت اشتباكات مسلحة مع العصابات الإرهابية الإجرامية ما تبقى منها في محيط تراغن.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة تمكنت من القبض على فرد تابع للجماعات الإرهابية حاول تفجير نفسه وسط جنازة مساء اليوم ، مؤكداً أن الجماعات الإرهابية قامت بأربع عمليات انتحارية منذ يوم أمس الإثنين.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن أسماء الشهداء بين يومي الأمس واليوم “محمد علي أبوبكر معاذ” من منطقة أم الأرانب خالد بن الوليد، و”موسى واني موسى انفني” من مدينة غات اللواء العاشر مشاة، و”محمد عبدالله الجد” اللواء العاشر مشاة.

وكان الخرطوش أشار يوم أمس الإثنين إلى أن الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة تتحرك بإمرة أمير يمني، لافتاً إلى أن فردين من الجماعات الإرهابية قاما بتفجير نفسيهما في عمليات إرهابية انتحارية.

وأكد المسؤول الإعلامي أنه تم يوم أمس تحرير أسرى ، عددهم 22 فرداً من منطقه الفقهاء وتازربو تم خطفهم في عمليات إجرامية إرهابية بتاريخ سابق.

وتابع الخرطوش :”بخصوص “إبراهيم الجضران” الجهات المختصة لديها معلومات كافية عن تحركاته وأماكن تحرك المجموعة التابعة له وتفاصيل كاملة لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي”.