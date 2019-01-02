” آغا” تأجيل مصلحة الجمارك منع دخول البضائع عن طريق القنوات المصرفية يرفع سعر الدولار 

أخبار ليبيا 24 – خاص

عزا رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي – البيضاء “رمزي آغا” ، صعود قيمة الدولار في السوق السوداء مقابل الدينار الليبي ، إلى تأجيل مصلحة الجمارك العمل بقرار منع دخول البضائع إلا من خلال شرائها عن طريق القنوات المصرفية .

وأكد آغا في منشور له على صفحته الشخصية في “فسيبوك”، “أن ذلك دليل تحكم عصابات الدولار ، والتي ترعاها الميليشيات الفاسدة والمتوغلة في إدارة المؤسسات في العاصمة” .

وكانت مصلحة الجمارك ، أجّلت للمرة الثانية على التوالي تنفيذ قرارها السابق الصادر في نوفمبر الماضي والقاضي بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقاً لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي .

ووجه مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في مصلحة الجمارك عميد “امحمد كاشديه” ، كتاباً إلى مدراء المديريات الجمركية ، بتأجيل العمل على ما سبق حتى تاريخ 1 / 6 / 2019.

وفي تعقيب له على قرار مصلحة الجمارك الأخير، قال رئيس لجنة السيولة في بمصرف ليبيا المركزي البيضاء “رمزي الآغا” :”إن التأجيل هذه المرة ستة أشهر ، وتزامن هذا القرار مع هبوط حاد لسعر الصرف في السوق السوداء”.

وطالبت إدارة الجمارك الليبية ، كافة فروعها بمنع دخول البضائع التي لم يتم سدادها عن طريق مصرف ليبيا المركزي “الاعتمادات” من بداية السنة المقبلة 2019 .

وشدد مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بالجمارك عميد “سالم أحمد” على كافة مدراء المديريات الجمركية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات ، ومخاطبة المراكز الجمركية بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقاً لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي .

وفي رسالة رسمية موجهة من “عميد سالم أحمد” إلى مدراء المديريات الجمركية أنه بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم “188” لسنة 2012، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم “23” لسنة 2010 بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد المنصوص عليها قانونياً بشكل نهائي أو مؤقت باستثناء السلع والبضائع المحظور أو المقصور استيرادها على بعض الجهات .

وأوضح مدير الإدارة في رسالته أن الشروط المنصوصة في ذلك هي أن يتم الاستيراد وفقاً للإجراءات المصرفية المتبعة ، وبالرجوع للمادة “19” من قرار مجلس الوزراء رقم “188” لسنة 2012 بعدم الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة وتطبيق في شأنها التشريعات النافذة .

وبهذا فإن البضائع التي ستدخل للبلاد من بداية العام المقبل بسعر السوق الموازي ، سيتم مصادرتها ، وسيحد من قوة وسيطرة السوق السوداء ، وسيعزف التجار عن شراء الدولار من السوق السوداء ، خشية مصادرة بضائعهم ، مما سيقلل من الطلب عليه في السوق ، وبالتالي سيزيد من العرض الذي سيؤدي إلى مزيد من قوة الدينار وارتفاعه أمام العملات الأجنبية .