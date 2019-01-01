مدير أمن بنغازي “عملية البركان” تُؤتي ثمارها وتدك أوكار الفساد 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مديرية أمن بنغازي عميد “عادل عبدالعزيز” ، سعي المديرية إلى عودة الاستقرار إلى المدينة ، لافتاً إلى أنه لا أحد فوق القانون.

وشدد مدير الأمن على سعي وزارة الداخلية بأن تكون بنغازي نموذجاً يتحذى به في الأمن والأمان ، داعياً المواطنين إلى التعاون والتجاوب في الإبلاغ عن أي ملاحظات يرونها مشبوهة لمساندة رجال الأمن في الحفاظ على الأمن .

وثمّن عبد العزيز جهود القيادة العامة ودورها الفاعل في دعم الخطة الامنية رقم 4 في بنغازي، ودور وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ودعمه المتواصل .

وأثنى على جهود أعضاء مديريات الأمن ومنتسبي الإدارات العامة من مختلف المدن الليبية التي جاءت لتعزيز الأمن والمساندة في تأمين مدينة بنغازي ومشاركتهم الفعالة في الخطة الأمنية .

وكانت وزارة الداخلية أطلقت خطة أمنية تحت مسمى “بركان الداخلية” تهدف إلى القضاء على أوكار الجريمة من سرقة واتجار في المخدرات والاعتداء على المحلات.

وكانت المدينة قد شهدت الشهر الماضي عدة خروقات أمنية أثارت ضجة واسعة لدى سكانها الذي شككوا في قدرة الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين من الاعتدءات المتكررة من قبل عصابات مسلحة .

وداهم قسم النجدة بنغازي أول أمس السبت مصنعاً للخمور في منطقة الماجوري، وضبط مجموعة أشخاص من ذوي السوابق يتاجرون فيها، بحسب مكتب الإعلام الأمني في القسم.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني في قسم النجدة “إسماعيل الرملي” إن معلومات وردت إلى القسم مفادها قيام أفراد لأحدى العائلات المعروفة في المنطقة “عائلة الحول” يقومون بتصنيع الخمور والمتاجرة فيها .

وأضاف:” وعليه تم خروج دوريات النجدة وبإسناد من الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وتم مداهمة المكان حيث تم العثور على كميات كبيرة من البراميل المعبأة بالخمور تخص أفراد تلك العائلة ، وتم تحريزها وإتلاف المصنع بعد أخذ الإذن” .

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه المداهمات جاءت كرد فعل على ما قامت به جهات أمنية تتبع وزارة الداخلية من مداهمة كافي نسائي في الفويهات ليلة الخميس الماضي ، مما أثار هجمة شرسة على الوزارة .

وطالب معارضوا مداهمة الكافي الأجهزة الأمنية أن يصبوا حملاتهم على أوكار الفساد والمجون والتي بحسب وصفهم تقع داخل استراحات ومزارع في مناطق سيدي فرج، كما أشاروا إلى وجود تجارة علنية للخمور والمخدرات بأنواعها في مناطق عدة في المدينة غض الطرف عنها.