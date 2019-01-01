ذئاب “داعش” تستخدم سلاحها الأخير .. العمليات الانتحارية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

لاتزال قوات الجيش التابعة للمشير حفتر تطارد وتحاصر الجماعات الإرهابية التابعة لسرايا بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة، ومليشيات الإرهابي “إبراهيم الجضران” التي حاولت التسلل إلى أكثر من منطقة الأيام الماضية في سبها .

ونفذت وحدات تابعة للجيش عملية نوعية جنوب سبها ، تم خلالها القضاء على عدد من اﻹرهابيين المندسين هناك .

وبحسب ما أورد الناطق باسم القوات المسلحة عميد “أحمد المسماري” على مكتبه الإعلامي بموقع فيسبوك ، أن العملية أسفرت عن تحرير عدد من المختطفين من الفقهاء وتازربو.

وأوضح مصدر عسكري أن الاشتباكات لاتزال مستمرة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش منذ حوالي أربعة أيام مضت .

وذكر المصدر أن اشتباكات مسلحة قد وقعت يوم أمس بين القوات المسلحة وإرهابيين في محيط منطقة “غدوة” ، أسفرت عن تحرير 22 أسيراً من منطقتي “الفقهاء وتازربو” ، كانت قد اختطفتهم الجماعات الإرهابية خلال الأشهر الماضية.

وكشف المصدر أن أربعة انتحاريين فجروا أنفسهم في منطقة الدوائر الزراعية جنوب غدوة بعد محاصرتهم من قبل القوات المسلحة.

وتابع المصدر أن عملية التفجير أدت إلى مقتل ثلاثة عناصر من القوة المساندة لسرية خالد بن الوليد المقاتلة.

وكان انتحاري فجر نفسه، عصر اليوم الثلاثاء ، أمام مركز شرطة مدينة غدوة الواقعة على بعد 60 كلم جنوب سبها، وأسفر عن جرح شخص، جرى نقله لمستشفى تراغن.

هذا وارتفعت حصيلة اشتباكات الإثنين بين كتيبة خالد بن الوليد واللواء العاشر وقوى مساندة في منطقة غدوة إلى 3 قتلى و14 جريحاً.

وكان عميد بلدية الجفرة “عثمان حسونة” قد أعلن عن تحرير المختطفين من بلدتي الفقهاء وتازربو بعد اشتباكات وقعت الإثنين قرب منطقة غدوة ونقلهم إلى مدينة سبها .

وأفاد شهود عيان بأن الانتحاري الأول الذي فجر نفسه أمام مركز الشرطة قُبض عليه وأُحضر إلى المركز من قبل شباب المنطقة بعد محاصرته في الدوائر الزراعية المحيطة بمنطقة غدوة، قبل أن يتمكن من تفجير نفسه.

وأشار بيان لكتيبة خالد بن الوليد إلى أن التفجير لم يُخلّف سوى أضرار مادية، داعياً مواطني بلدية أم الأرانب والبلديات المجاورة لأخذ الحيطة والحذر ، والإبلاغ عن أي أشخاص مشبوهين وأي مركبة آلية مريبة تتجول داخل المدن، والابتعاد عن التجمعات البشرية.

وكانت مواجهات مسلحة جرت بالقرب من غدوة بين كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش ؛ ومجموعات مسلحة كانت مسؤولة عن عمليات الخطف والابتزاز لمواطنين من الجفرة وسبها ، وصل بعدها المختطفون الذين تم تحريرهم إلى مستشفى تراغن العام لتلقي الفحوصات والإسعافات الأولية بعد مكوثهم لشهرين في حاويات بالدوائر الزراعية قرب بلدة غدوة،