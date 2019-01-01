بروفايل: جزيرة الزعفران «معلم الموت المروع تُخلّد الأبطال»

أجساد عدة علقها التنظيم في وسط جزيرة الزعفران، بعضها لشباب قتلوا في المعارك ضده

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أخبار ليبيا24- خاص

استعادت جزيرة الزعفران مكانتها باستقبال كل القاصدين سرت من مدخلها الغربي ، ففي وسط الجزيرة وُضع مشروع نصب تذكاري يخلد الأبطال ممن قضوا في المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي ، بعد أن كان وسط الجزيرة مكاناً يصلب فيه التنظيم شباب سرت وتعلق أجسادهم.

أجساد عدة علقها التنظيم في وسط جزيرة الزعفران، بعضها لشباب قتلوا في المعارك ضده ، وبعضها الآخر كانت الزعفران شاهدة على قتلها وصلبها والتنكيل بها ، بعد إلباسها ثياباً برتقاليةً ، مع الإشارة إلى أن الزعفران ليست وحدها من كانت معلم الموت المروع لشباب سرت ، فبعض من ساحات سرت ، كانت شاهدة أيضاً.

ضحايا عدة من سرت رووا لأخبار ليبيا 24 كيف علّق التنظيم أبناءهم على الجزيرة ، بعد أن نكل بهم وترك أجسادهم معلقة لأيام ، في مشهد لم يفعله حتى بني صهيون ، ما بالك بتنظيم يتخذ من الدين شعاراً له ، والدين من أفعاله برئ.

بدأت تستعيد الزعفران نظارتها بعد أن تطوع نفرٌ من قوات البنيان المرصوص التي أسهمت في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سرت ، في تنظيفها وتشكيلها من جديد ، ربما لكي ينسى أهالي سرت ما حوته ذاكرتهم من فظاعات ارتكبها التنظيم كانوا هم ضحيتها ، أو ربما لينسى داعش أنه كان في سرت يوماً ما.

في 17 ديسمبر من العام 2018م ، تزامناً مع الذكرى الثانية لتحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي ، أكسى المجلس البلدي سرت الجزيرة ثوباً آخر ، بعد أن وضعوا حجر الأساس لنصب تذكاري ، يخلد البطولات ويُـذكر الأحفاد بما فعله الأجداد.

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