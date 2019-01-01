سطو مسلح على حقل الشرارة وصنع الله يطلب هيكلة جديدة لحرس المنشآت وعبرت المؤسسة عن قلقها إزاء الحوادث الأخيرة التي تظهر الفشل المتكرر للمجموعة المسلحة المتواجدة في الحقل

أخبار ليبيا24- خاص

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على حدوث خرق أمني جديد في حقل الشرارة في الساعات الباكرة من صباح أمس الإثنين ، بعد أن قامت مجموعة بسطو مسلح على مخيم شركة “هاليبرتون” و قاموا بسرقة 6 مكيفات.

وأشارت المؤسسة إلى أن المجموعة قامت أيضاً باقتحام مرفق تابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية وكسر بوابة مستودع التموين وسرقة بضائع ضرورية.

وعبرت المؤسسة عن قلقها إزاء الحوادث الأخيرة التي تظهر الفشل المتكرر للمجموعة المسلحة المتواجدة في الحقل وعدم قدرتها على حماية هذا الحقل الهام على الصعيد الوطني.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بالحقل ، لضمان سلامة عمالها واستئناف الإنتاج.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن :”هناك ادعاءات بوجود ما يقارب 1500 مسلح يدعون حماية أكبر حقل نفطي في ليبيا ولكنهم فشلوا مرة أخرى في تأدية واجبهم الأساسي.”

وطالب صنع الله الميليشيات المسلحة التي تحتل الحقل إلى المغادرة دون أي قيد أو شرط ، مؤكداً أن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية لابد وأن تكون أولوية للجميع لوقف المزيد من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الليبي ومستقبل ليبيا.