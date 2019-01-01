بعد حادثة التفجير في 2014..”الثانوية الفنية بنغازي” تشهد احتفال تخريج 2500 ضابط صف وشهد تاريخ السابع عشر من مارس حادثة التفجير الإرهابي على الثانوية الفنية العسكرية بنغازي في العام 2014، في منطقة القوارشة .

أخبار ليبيا24- خاص

شهدت مدرسة ضباط الصف في مدينة بنغازي “الثانوية الفنية سابقاً”، أمس الإثنين، حفل تخريج 2500 متدرب من مراكز التدريب التابعة لقيادة الجيش .

حضر الاحتفال رئيس الأركان العامة الفريق “عبدالرازق الناظوري” ، ورؤساء الأركان ونائب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة “عبدالسلام البدري”.

وقال مدير مكتب الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي بنغازي نقيب “محمد بوخزام” :”إن الخريجون الجدد سوف يشكلون قوة فاعلة وعاملة في الجيش الليبي الذي يكبر يوماً بعد يوم، لتزداد ثقة الليبيين في أملهم في إقامة دولة المؤسسات” .

وشهد تاريخ السابع عشر من مارس حادثة التفجير الإرهابي على الثانوية الفنية العسكرية بنغازي في العام 2014، في منطقة القوارشة .

وحتى بعد مرور هذا الوقت فإلى هذه الساعة لم تكشف أي جهة في الدولة الليبية عن خيوط ارتكاب هذه الجريمة البشعة والتي حصدت 9 أرواح و خلفت 17 جريحاً آنذاك ،

وفيما تعالت صيحات الاستنكار والاستهجان و المطالبات بمعرفة الجناة و محاكمتهم ، إلا أن أصابع الاتهام باتت موجهة إلى عناصر الإرهاب التي تقارعها قوات الجيش الليبي والشباب المساند منذ أواخر العام 2014 .

وأوضح مصدر عسكري ، أنّ السيارة تم تفجيرها خلال مراسم الاحتفال بتخريج دفعة من الجنود التابعين للجيش الليبي، وأوقع الانفجار قتلى وجرحى ودمَّر نحو عشرين سيارة كانت في الموقف المحاذي للمعسكر ، وأحدث حفرة بعمق متر وقطر ثلاثة أمتار تقريباً ، بالإضافة إلى تهشم واجهات المحلات التجارية التي تقع بجوار الثكنة.

وأكّد المصدر أن التحقيقات المُتعلِّقة بالتفجير توقّفت بسبب غياب السلطة القضائية سواءً كانت مدنية أو عسكرية ، وأنّ عمليات الاغتيال التي تطالهم كانت السبب الرئيسي في تغول الإرهابيين المنفذين لعمليات الاغتيال والخطف والتفجير والذبح والعمليات الانتحارية.