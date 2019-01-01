القوات المسلحة تحرر عدداً من الأسرى لدى “داعش” قرب سبها

القوات المسلحة تحرر عدداً من الأسرى لدى “داعش” قرب سبها دد المخطوفين من مناطق الفقهاء و تازربو تم اختطافهم منذ 28 أكتوبر 2018 و23 نوفمبر 2018 بلغ 21 شخص تقريباً

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كشف مصدر مطلع أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من تحرير عدد من الأسرى لدى تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” والمحتجزين لديهم في منطقة ( غدوة ) 60 كلم جنوب مدينة سبها.

وأضاف المصدر أن عدد المخطوفين من مناطق الفقهاء و تازربو تم اختطافهم منذ 28 أكتوبر 2018 و23 نوفمبر 2018 بلغ 21 شخص تقريباً.

وقال المصدر إن القوات المسلحة تمكنت من استرداد عدد من الآليات العسكرية والسيطرة على الموقع ومحيطه والمتمثل في مزارع تتواجد في المنطقة.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية المتطرفة تمكنت من اختطاف عدد من الأشخاص خلال مهاجمتها لمنطقة تازربو والفقهاء خلال هجومين منفصلين في نوفمبر من العام المنصرم.