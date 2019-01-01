بسبب الهجوم على “آل الحرير” امرأتان تحاولان تصفية شقيق أحد المشاركين في الهجوم

بسبب الهجوم على “آل الحرير” امرأتان تحاولان تصفية شقيق أحد المشاركين في الهجوم امرأتين قامتا بفتح النّار، على "الكحاشي" بواسطة "مسدس" أدّت إلى إصابته بطلقتان

أخبار ليبيا24

أكّد مصدرٌ مطّلع من مدينة درنة، أنّ “محمّد نصيب الكحاشي” المشهوربـــ “أحميدة إجحا” تعرّض إلى محاولة تصفية، أثناء تواجده أمام منزله الكائن، في منطقة شيحا الغربية أمس الإثنين.

وأضاف المصدر أن امرأتين قامتا بفتح النّار، على “الكحاشي” مواليد (1969م) بواسطة سلاح ” مسدس” أدّت إلى إصابته بطلقتان استقرتا أسفل الفخذ الأيمن.

وأفاد المصدر، أنه على إثر هذه المحاولة نقل “محمد” إلى مستشفى الهريش تحت حماية الأجهزة الأمنية، ليتلقى الإسعافات الأولية ويُنقل إلى مدينة ( طبرق ) لاستكمال العلاج وبحكم تواجد قبيلته بها.

وذكر المصدر، أنّ محاولة تصفية “محمّد الكحاشي” جاءت على خلفية الهجوم الذي وقع على منزل ” آل الحرير ” من قبل عناصر تنظيم الدّولة الإرهابي، في (20 أبريل 2015م) والذي كان شقيقه المدعو (علي نصيب الكحاشي ) مواليد (1987م) مساهما فيه، والذي سلّم نفسه إلى السلطات الأمنية في يوليو (2018م) .



وأوضح المصدر أيضًا أنّ “محمد” ليس له صلة بأي تنظيم، كما أنه لم يشارك مطلقًا في الهجوم الذي شنّته عناصر التنظيم الإرهابي على منزل الحرير.



يشار إلى أن معركة في أبريل من العام (2015م) دارت بين أفراد عائلة المرحوم “عيسى الحرير المنصوري” و ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة درنة خلال مهاجمة التنظيم، لمنزل العائلة، حيث أسفرت عن مقتل عشرة من أفراد التنظيم، وستة من عائلة الحرير وتمّ صلبهم في وقت لاحق أمام أحد مقرّات المدينة.