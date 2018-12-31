رياضيو بنغازي في بناء الأجسام يستعدون لمستر أولمبيا بتونس 

0

أخبار ليبيا 24 -خاص

يواصل عدد من رياضيي بنغازي استعداداتهم للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا لبناء الأجسام والفتنس التي ستنطلق في تونس في الثامن من فبراير المقبل .

وتحت إشراف المدرب “محمد الوسيع” والمدرب “رجب مهنا” انطلقت استعدادات عدد من الرياضيين من مدينة بنغازي بصالة الوسيع بمدينة بنغازي أبرزهم “حمزة بودبوس” المشارك في فئة 100كجم و”سند الحداد” في فئة الفيزك و”محمد خميس” في وزن 75 كلاس و”زياد الدرسي” و”حميد بو سعيدة” و”سعيد الوحيشي” المشارك دولياً لأول مرة .

يشار إلى أن لعبة بناء الأجسام الليبية لطالما نجحت في حصد مراكز متقدمة خلال مشاركاتها على المستوى العربي والقاري .

مقالات ذات صلة

مابعد الدربي .. الاتحاد يرفع العقوبات -الأهلي طرابلس يدعو للعمومية 

بخماسية … الأهلي بنغازي يلحق بالتعاون أول هزيمة في الدوري 

سلة ليبيا على الكراسي المتحركة تتوج بكأس الصداقة 

الملعب التونسي يتعاقد مع موهبة ليبية

المزيد

مابعد الدربي .. الاتحاد يرفع العقوبات -الأهلي طرابلس يدعو…

بخماسية … الأهلي بنغازي يلحق بالتعاون أول هزيمة في…

سلة ليبيا على الكراسي المتحركة تتوج بكأس الصداقة 

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24