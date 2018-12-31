رياضيو بنغازي في بناء الأجسام يستعدون لمستر أولمبيا بتونس 

أخبار ليبيا 24 -خاص

يواصل عدد من رياضيي بنغازي استعداداتهم للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا لبناء الأجسام والفتنس التي ستنطلق في تونس في الثامن من فبراير المقبل .

وتحت إشراف المدرب “محمد الوسيع” والمدرب “رجب مهنا” انطلقت استعدادات عدد من الرياضيين من مدينة بنغازي بصالة الوسيع بمدينة بنغازي أبرزهم “حمزة بودبوس” المشارك في فئة 100كجم و”سند الحداد” في فئة الفيزك و”محمد خميس” في وزن 75 كلاس و”زياد الدرسي” و”حميد بو سعيدة” و”سعيد الوحيشي” المشارك دولياً لأول مرة .

يشار إلى أن لعبة بناء الأجسام الليبية لطالما نجحت في حصد مراكز متقدمة خلال مشاركاتها على المستوى العربي والقاري .