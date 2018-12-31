مرتدين ملابس نسائية لخداع رجال الأمن .. ضبط 25 مهاجراً غير شرعي بأجدابيا لمهاجرين كانوا يستقلون العديد من السيارات، مقسمين عليها، ويرتدون ملابس نسائية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر الأمن بمركز شرطة البيضان التابع لمديرية أمن أجدابيا من ضبط 25 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية .

وقال رئيس عرفة أول “أحمد جمعة” التابع لمديرية أمن أجدابيا أن المهاجرين الذين تم ضبطهم اليوم الإثنين كانوا يحاولون التسلل للمدينة بملابس نسائية .

وأوضح جمعة أن المهاجرين كانوا يستقلون العديد من السيارات، مقسمين عليها، ويرتدون ملابس نسائية، لخداع رجال الأمن على أساس أنهم في مناسبة اجتماعية “فرح” .

وأضاف المسؤول أن عملية الضبط تمت بعد تفتيش أربع سيارات عند بوابة البيضان واتضح أن بداخلها رجال يرتدون الزي النسائي (النقاب) والسيارات يقودها أشخاص ليبيين ومعهم سائق مصري والمهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من مدينة طبرق بعد دخولهم عن طريق التهريب إلى الحدود الليبية المصرية .

وبدوره نفى مدير الأمن بطبرق عقيد “فرج الشيهني” – لأخبار ليبيا 24 -أن يكون المهاجرين دخلوا عبر مدينة طبرق ، لافتاً إلى أن السيارات المذكورة التي تم ضبط المهاجرين بها لم تمر على نقاط التفتيش بالمدينة .

وأكد الشيهني أن المهاجرين دخلوا الحدود الليبية عن طريق الصحراء الليبية المصرية وأغلبهم يدخلون من واحة سيوة ، أو عبر الحدود الليبية المصرية ولا يدخلوا عن طريق منفذ أمساعد .