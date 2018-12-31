مابعد الدربي .. الاتحاد يرفع العقوبات -الأهلي طرابلس يدعو للعمومية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

ردود الأفعال بعد نتيجة دربي طرابلس اختلفت كلياً بين قرارات إدارتي نادي الاتحاد وإدارة نادي الأهلي طرابلس .

وكان الاتحاد قد حقق التفوق على غريمه التقليدي الأهلي طرابلس بنتيجة 2-1 أمس الأول السبت على أرضية ملعب مصراتة .

الاتحاد يرفع عقوبات الكونفيدرالية

من جهته، قدم رئيس اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد التهنئة لكل الجماهير الاتحادية والطاقم الفني والطبي والخدمي والإعلامي واللاعبين، وقرر إلغاء العقوبة التي صدرت بحق الطاقم الفني واللاعبين عقب الخروج الأفريقي .

وكانت اللجنة قد أصدرت قرارات بخصم نصف شهر من كل لاعب كان مع البعثة التي سافرت لمباراتي الذهاب والإياب في الدور الـ32 من الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي، إضافة إلى خصم راتب شهر لأفراد الطاقم الفني والإداري .

الأهلي طرابلس احتقان بعد الخسارة

كانت خسارة الدربي لفريق الأهلي طرابلس بمثابة الإنذار الحقيقي لما وصل إليه الفريق من نتائج خاصة وأنها الخسارة الثانية على التوالي في الدوري ليبقى من دون أي نقطة بعد مباراتين لأول مرة في تاريخه وجاءت هذه النتائج عقب الخروج من الكونفيدرالية أمام “دوالا الكاميروني” .

وتضع هذه النتائج علامات استفهام حول الفريق خاصة وأن إدارة النادي وفرت الكثير من الإمكانيات وتعاقدت مع لاعبين من طراز كبير .

الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية

بعد النتائج السلبية الاخيرة أعلنت إدراة نادي الأهلي طرابلس عن موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية عادي يوم التاسع من يناير المقبل .

واعتبر الكثير من المتابعين أن هذا الإعلان يأتي لمص غضب الجماهير المحتقنة بسبب النتائج السلبية المتلاحقة

فهل ستنجح إدارة الأهلي طرابلس في إعادة سكة فريقها إلى الطريق الصحيح أم جماهير النادي ستطالب بالتغيير هذا السؤال سنسمع إجابته بعد عقد عمومية نادي الاهلي طرابلس .