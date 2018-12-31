بخماسية … الأهلي بنغازي يلحق بالتعاون أول هزيمة في الدوري 

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألحق الأهلي بنغازي أول هزيمة بفريق التعاون حين هزمه اليوم الإثنين بخمسة أهداف مقابل لاشئ في اللقاء المؤجل الذي احتضنه ملعب شهداء بنينا ضمن منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

تقدم الأهلي بهدف “عبدالله الشعافي” في الدقيقة 19 ، وأضاف “عبدالله العرفي” هدف ثاني في الدقيقة 68 من علامة الجزاء وسجل المهاجم “جبريل مرسال” ثلاثة أهداف في الدقائق 71 و 83 وفي الوقت بدل الضائع ليكمل خماسية فريقه .

وبهذا الفوز وضع الأهلي بنغازي أول 3 نقاط في رصيده في أول مباراة له في المسابقة فيما تجمد رصيد التعاون عند 6 نقاط من 3 مباريات.

وبدأت المباراة سريعة وكاد الأهلي بنغازي أن يصل لمرمى التعاون لكن الكرة المرفوعة كانت في يد حارس التعاون “عبد اللطيف رحيل” قبل وصولها لمهاجم الأهلي “جبريل مرسال” .

وكاد مهاجم التعاون “الشامخ القذافي” أن يصل لمرمى الأهلي في الدقيقة 12 بعد أن تخطى المدافع “أحمد شلبي” ووضع كرته في الزاوية الضيقة لكن “جواد رزق” نجح في إبعاد الكرة للركنية .

وفي الدقيقة 15 منع القائم الأيمن للتعاون رأسية “محمد العكشي” بعد استثماره لكرة مرفوعة من “عبد الله الشعافي” .

ونجح الأهلي في الوصول إلى شباك ضيفه في الدقيقة 19 بعد عدة تمريرات بين جبريل مرسال وعبدالله العرفي الذي وضع كرة متقنة أمام الشعافي الذي وضع الكرة بكل اقتدار في شباك رحيل .

وكاد الأهلي أن يصل الى مرمى التعاون من جديد في الدقيقة 34 بعد أن قاد المهاجم مرسال هجمه عكسية تصدى لها حارس التعاون .

وفي الدقيقة 35 تدخلت العارضة الأهلاوية لتمنع تسديدة “الشامخ القذافي” التي أطلقها من خارج منطقة الجزاء .

كاد التعاون في الدقيقة 55 أن يحقق التعادل بعد خطأ دفاعي للأهلي لكن مهاجم التعاون لم يصل للكرة في اللحظة الأخيرة.

وشهدت الدقيقة 66 إعلان حكم المباراة “معتز الشلماني” عن ركلة جزاء للأهلي بنغازي بعد عرقلة صانع الألعاب “عبد الله العرفي” الذي تصدى للركلة ونجح في وضعها في الشباك في الدقيقة 68 .

الدقيقة 71 “جبريل مرسال” يستثمر كرة “محمد التاورغي” “العكشي” ويضعها باقتدار في مرمى التعاون .

الدقيقة 83 ينجح “جبريل مرسال” من جديد في الاستفادة من هجمة معاكسة يسجل من خلالها رابع أهداف الأهلي .

الدقيقة 91 شهدت هدف خامس للأهلي وثالث للهداف ونجم المباراة “جبريل مرسال”.