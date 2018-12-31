بطاقة متطرف..فرج الشاعري “أبو عمر” من هو؟

بطاقة متطرف..فرج الشاعري “أبو عمر” من هو؟ قبل أحداث فبراير 2011 كان لديه محل للأشرطة والأسطوانات المسموعة والإكسسوارات

أخبار ليبيا24

فرج عمر فرج الشاعري المكنى “أبوعمر” من مواليد 1976 ومن سكان ” العشوائيات” خلف مقر شركه الجبل سابقا في مدينة درنة.

قبل أحداث فبراير 2011 كان لديه محل للأشرطة والأسطوانات المسموعة والإكسسوارات، شارك في أحداث فبراير 2011 وأصبح من ضمن كتيبة شهداء أبو سليم وكان في المجال الدعوي والإعلامي.

وكلف “أبو عمر” بمهام الخطابة في مساجد مدينة درنة، كما أصبح مالك ورشة “للميكانيكا السيارات” وتاجرا للسيارات المستعملة.

عند تأسيس مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل في ديسمبر 2014 التحق به وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية وضد تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” أيضا بعد الخلاف العقائدي الذي وقع بينهم.

لدى فرج الشاعري ابن والذي يكني به “أبو عمر” والذي قتل في ضربة جوية في 9 يونيو 2016، وعند إعلان القوات المسلحة الليبية عن بدأ عمليات تطهير مدينة درنة من المجاميع المتطرفة في مايو 2018 كلف ( أبو عمر ) قياديا ومسؤولا عسكريا في محور وسط المدينة وتحديدا (حي المغار) .

أعلن عن مقتل ( فرج ) والمكني ( أبو عمر ) خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في يونيو 2018 وقام والده وهو مقعد بإقامة مأتم له خارج مدينة درنة في إحدى المناطق المجاورة للمدينة آنذاك .