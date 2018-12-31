لأول مرة .. افتتاح قسم خاص بالإمراض الجلدية في بنغازي بسعة 42 سرير الفائدة العلمية بعد افتتاح هذا القسم ستكون كبيرة خاصة في المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتفل بمركز بنغازي الطبي بتدشين قسم إمراض الجلدية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، ووكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب، ورئيس المجلس التسيري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ومدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتور عبد الكريم القبايلي .

وقال وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقاب – على هامش الافتتاح – إن الهدف من افتتاح هذا القسم هو تقديم خدمة طبية للمرضى، والمحافظة على الشق التعليمي بتخصص الجلدية .

وأكد عقوب أن الفائدة العلمية بعد افتتاح هذا القسم ستكون كبيرة خاصة في المنطقة الشرقية خصوصًا في تدريب الكوادر الطبية الجديدة .

وأشار إلى أنه افتتاح القسم تم بالتعاون بين إدارة مركز بنغازي الطبي وإدارة مستشفى الجمهورية، لافتًا إلى أن قسم الجلدية عاد للعمل من جديد بسعة سريريه تصل إلى 42 سرير “.

وبدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري إنه لفخر كبير افتتاح قسم إمراض الجلدية لأول مرة في المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن السعة الشريرية للقيم تصل إلى 42 سرير، ويضم عدد من الأخصائيين المتميزين، كما أنه سيتيح الفرصة للأطباء من الناحية التعليمية للتدريس باعتبار مركز بنغازي الطبي مركز تعليمي .

ولفت البدري إلى أن القسم سيكون مزود بجميع المعدات الحديثة الذي تحتاجها الأمراض الجلدية, وتعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتغطية مساحة كبيرة من مدينة سرت إلى مدينة أمساعد وهذه الخدمة يحتاجها المواطن في الظروف الحالية مع كثرة الإمراض وانتقالها من شخص لأخر لمحاولة التخفيف من معانة المواطن وسفره للخارج .