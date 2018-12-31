هل سيكون عام 2019 أفضل .. خاصة بعد إقصاء تركيا وقطر من مؤتمر باليرمو الأخير

أخبار ليبيا 24 – خاص

يبدو أن الليبين لم يملوا أو يكلوا من عقد المؤتمرات والاجتماعات، لتجمع الفرقاء الليبيين، داخل البلاد أو خارجها، ولكن ظلّ الفشل هو النتيجة النّهائية.

فقد حاولت العديد من دول الجوار ودول أوروبية، توحيد الفرقاء الليبيين وتقديم رؤية قوية؛ لتوحيد المؤسسات العسكرية ونظام الحكم ومنظومة المصرف المركزي، لكن دون أي نتائج تذكر .

وعقدت اللجنة التّحضيرية لـ “لمؤتمر الجامع العام الليبي ليبي” صباح السبت، ورشة عمل، أقيمت بمدرج مدرسة تاقرفت بطرابلس، بحضور عميد بلدية أبوسليم، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعيان المصالحة الوطنية، ومجالس الحكماء، واتحاد الطلبة، وملتقى الشباب وعمداء بلدية طرابلس الكبرى ومن خارجها.

وكانت أهم محاور الورشة حول، التعريف بالمؤتمر الجامع العام الليبي والأمن القومي والمصالحة الوطنية، ودور الشباب في المرحلة الانتقالية، التي تهدف لتوعية وتثقيف الشباب والدفع بمؤسسات المجتمع المدني، للعمل مع المؤتمر وإبداء وجهات نظرهم في آلية المراحل التي سيكون عليها.

وفي نهاية الورشة خرج الحضور بمجموعة من توصيات أهمها التمسك بالهوية الليبية، والمناداة بالمصالحة الوطنية، ووضع مبادئ ؛ لقبول حرية الرأي والرأي الآخر ومناقشتها، أيضاً وضع حلول للمعوقات والمشاكل التي تعاني منها الأسر الليبية في الداخل والخارج، كذلك دور الطلاب بالجامعات والمؤسسات التعليمية باعتبارهم العمود الفقري لليبيا، وأن أي تسوية سياسية قادمة تكون لأبناء ليبيا.

وفي ذات الشأن، اجتمع كل من أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع الليبي الليبي بمعهد الكهرباء والإلكترونات في بنغازي أمس الأحد، بحضور “سالم الشرع”، و”الشاذلي عزوز”، و”عمر الزوي”، واللجنة المرفق لهم “إدريس العرفي”، و”وائل إكويري”، و”أحمد البركي”، مع أعضاء للاتحاد الوطني لعمال ليبيا .

وناقش الحضور ــ كنظرائهم في طرابلس ــ التعريف بالمؤتمر والأمن القومي والمصالحة الوطنية ودور الشباب في المرحلة الانتقالية .

وأكد رئيس الجلسة “سالم الشرع” خلال اللقاء وجود جسم موازي تحت مسمى الملتقى الوطني الجامع، برعاية الأمم المتحدة وأما بالنسبة للمؤتمر الجامع الليبي الليبي، فهو جسم وطني ومشكّل من قبل قيادات وطنية ليبية وليست له أي صلة بالأمم المتحدة، وهذا لا يعني بأننا ضد الأمم المتحدة فنحن جزء لا يتجزأ من العالم ولكن دور الأمم المتحدة أصبح دور سيادي، ويعمل على خلق أجسام جديدة تزيد من مفاقمة الأزمة .

وتم مناقشة أبرز أهداف ومخرجات المؤتمر مع أعضاء الاتحادات على مستوى المنطقة الشرقية، والإجابة على كافة الأسئلة من قبل أعضاء اللجنة التحضيرية .

وفي ختام الاجتماع، أعرب الحاضرون عن تأييدهم التام لمخرجات المؤتمر حيث سيتم إصدار بيان مصور لإبداء تأييدهم المطلق للمؤتمر ومخرجاته .

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، الدكتور “غسان سلامة”، قد حدد شهر فبراير 2019م المقبل لعقد المؤتمر الوطني الجامع.

وأوضح المبعوث الأممي، أنه يفاضل عقد المؤتمر بين مدينتي سرت والزاوية.

يشار إلى أن “سلامة” يسعى إلى وضع خارطة طريق بمشاركة الأطراف الليبية، وذلك لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد، وإيجاد حلٍّ للصراع السياسي الراهن بين المكونات السياسية الليبية .

ويسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا، لحشد أكبر دعم إقليمي ودولي للمؤتمر الوطني الجامع، الذي ترى بعض الأطراف الليبية، أنه الورقة الأخيرة في جعبة “غسان سلامة” لنزع فتيل الأزمة في البلاد.

مؤتمر باريس

العاصمة الفرنسية باريس شهدت، في 29 مايو الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، حضرته الأطراف الليبية الفاعلة منها، رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج”، ورئيس المجلس الأعلى “خالد المشري”، ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، وقائد الجيش الليبي “خليفة حفتر”.

وحظي المؤتمر بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وإيطاليا ودول الجوار الليبي “مصر وتونس والجزائر وتشاد” والإمارات والسعودية ومنظمات دولية وإقليمية، مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

واختُتِم المؤتمر بإعلان الأطراف الرئيسية الأربعة، في الأزمة الليبية التزامها بالعمل معا، لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر. واتفقت على “قبول نتائج الانتخابات والتأكّد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة”.

ورغم أن الاتفاق لقي ترحيبا دوليا، لكنه لم ينجح في وضع إطار زمني محدد، ولم يتضمن الإعلان النهائي تهديدات مباشرة، بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون الاتفاق أو يرفضون نتيجة الانتخابات .

اجتماع باليرمو

مدينة باليرمو الإيطالية، كانت محطة دولية ثانية لجمع الأطراف الليبية؛ حيث استضافت يومي 12 و13 نوفمبر الماضي مؤتمرا دوليا حول الأزمة الليبية.

واستضاف قصر “أيجيا” بالمدينة الإيطالية، في اليوم الأول للمؤتمر، رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب ، في حين كان المشير “خليفة حفتر” أبرز الأطراف الليبية التي لم تشارك.

وحول أسباب عدم مشاركة حفتر، قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش عميد “أحمد المسماري ” إن غياب «المشير» عن المؤتمر يرجع إلى حضور قطر وتركيا (الداعمتين للإرهاب في ليبيا).

لكن اليوم الثاني للمؤتمر، شهد حضور المشير “حفتر” في قصر “أيجيا”، وعلق المكتب الإعلامي للقيادة العسكرية الليبية على ذلك، بأن زيارة “حفتر” ليس الهدف منها حضور مؤتمر باليرمو، وإنما المشاركة في قمة أمنية مصغّرة جمعت دول الجوار الليبي.

وحضر القمة الأمنية المصغرة، المشير “حفتر” ورئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج”، والرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، ونظيره التونسي “الباجي قايد السبسي”، ورئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي”، ورئيس الوزراء الجزائري “أحمد أويحيى”، ورئيس الحكومة الروسي “دميتري ميدفيديف”، ووزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”.

وكان لافتا عدم حضور قطر وتركيا للمجلس الأمني الرئاسي، حيث أرجعت تقارير الغياب القطري التركي إلى رفض الرئيس المصري والمشير “حفتر” حضورهما.

وخرج مؤتمر باليرمو بعدد من التوصيات، لم توقّع عليها الأطراف الليبية أيضا وغير ملزمة لهم، منها دعم خطة المبعوث الأممي حول تنظيم ملتقى وطني جامع لليبيين في يناير 2019م، بما يساهم في إجراء الانتخابات في ربيع العام نفسه، مع دعم الجهود المصرية في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

توحيد المؤسسة العسكرية

استضافت العاصمة المصرية القاهرة ثلاث جولات، بين العسكريين الليبيين في محاولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وفي فبراير الماضي، كانت الجولة الخامسة على مسار جولات توحيد الجيش، والأولى خلال عام 2018م، حيث أكد وفد الجيش الليبي، أنه تم بحث آليات تنفيذ ما تم التوصل إليه في الاجتماعات الأربع السابقة، وما يمكن إنجازه من خطوات مدروسة نحو هذا الشأن.

وأكد الوفد أيضا أن المباحثات استمرت خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، وتقرر الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل، في الشأن ذاته، بالقاهرة خلال شهر مارس المقبل.

ثم في 20 مارس الماضي، كان للعسكريين الليبيين، موعد في العاصمة المصرية حيث عقدت الجولة السادسة.

وأكد المشاركون ضرورة المضيّ في مشروع توحيد الجيش، بما يجعله قادرا على التعاطي مع تحديات خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. واتفق المشاركون أيضا على مواصلة وفد الجيش الليبي اجتماعاته في القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعُقِدت الجولة السابعة للعسكريين الليبيين في القاهرة في أكتوبر الماضي، واتفق المجتمعون، وفقا لما قاله المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، على أن القيادة العامة بقيادة المشير “خليفة حفتر” هي الواجهة الرئيسية للجيش الوطني الليبي، موضحا أنه تم الاتفاق على تشكيل المجالس القيادية الثلاثة للجيش الليبي: وهي مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة، والاتفاق على الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المناطة، بكل مجلس من المجالس الثلاثة.

اجتماع السودان

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في 29 نوفمبر الماضي، اجتماعا لدول الجوار الليبي، حضرته الدول المجاورة لليبيا، إضافة إلى فرنسا وإيطاليا.

وأكد البيان الختامي لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في الخرطوم ،ترحيبهم بكل المبادرات التي تمت لجمع القيادات الليبية المدنية والعسكرية من أجل الوحدة الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بما في ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

وشدد المجتمعون على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وأراضيها، واحترام الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيين أنفسهم، على أساس التّمسك بالخيار السياسي، ورفض كلّ تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا.