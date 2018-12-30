طائرة النصر تتأهل للسداسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق النصر لكرة الطائرة في التأهل رسمياً إلى الدور السداسي للبطولة الليبية للعبه عقب تفوقه على فريق نادي الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقان على أرضية مجمع سليمان الضراط ببنغازي .

وجاء تفوق النصر بواقع «25/ 21 ، 25/ 23 ، 25/ 21».

ومن جهة أخرى، واصل فريق السويحلي نتائجه الإيجابية وحقق الفوز على نظيرة فريق المروج بثلاثة أشوط لصفر في إطار منافسات المجموعه الأولى في الدوري الليبي الدرجة الأولى من الأسبوع الرابع مرحلة الإياب .

وجاءت نتائج الأشواط الثالث ” 25-20 ، 25-11 ،25-7.”