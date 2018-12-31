عاجل .. الأمن الداخلي يحتجز عضو الهيأة العليا للإفتاء بالحكومة المؤقتة ملية الاحتجاز تمت بطريقة غريبة، حيث تم استدعاء أبودويرة لمقر الجهاز، وتم القبض عليه واحتجازه

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مطلع خبر احتجاز عضو الهيأة العليا للإفتاء ورئيس إدارة المساجد بالهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة الشيخ حمد عيسى أبودويرة من قبل جهاز الأمن الداخلي البيضاء .

وقال المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأخبار ليبيا 24 – إن عملية الاحتجاز تمت بطريقة غريبة، حيث تم استدعاء أبودويرة لمقر الجهاز، وتم القبض عليه واحتجازه .

وذكر المصدر أن مجموعة من المشايخ تستعد غدًا للتوجه إلى مقر قيادة الجيش في الرجمة للقاء المشير حفتر، لمعرفة أسباب الاعتقال، ومطالبته للتدخل والإفراج عن الشيخ أبودويرة .

يشار إلى أن وكالة أخبار ليبيا 24 تحاول الاتصال بالجهات المسؤولية لمعرفة تفاصيل وأسباب الاعتقال، ونلفت عناية متابعين أنه سيتم نشر كافة التفاصيل فور ورودها لنا .