أمن جالو تشرع بإجراء فحص طبي للمجندين الجدد المتقدمين سيخضعون إلى دورة تدريبية بعد استيفاء بيانتهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت اللجنة الطبية المكلفة من وزارة الداخلية بإجراء مقابلة شخصية وإجراءات الفحص الطبي للمجندين الجدد داخل مقر قسم النجدة التابع لمديرية أمن جالو .

وقال رئيس إدارة التجنيد بوزارة الداخلية عقيد سالم الشلماني إن اللجنة استلمت ملفات 200 متقدم، وذلك حسب القرار الصادر رقم 16 في 2018 .

وأكد الشلماني أن المتقدمين سيخضعون إلى دورة تدريبية بعد استيفاء بيانتهم من حيث السوابق وإطلاع على سلوكهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة بالخضوع إلى دورة تدريبية وانخراطهم في المديرية .

وبدوره، أضاف عضو في اللجنة الطبية المكلفة من وزارة الداخلية ونيس محمد أن هذه الزيارة جاءت بتكليف من إدارة التجنيد من وزير الداخلية بحصر المنتسبين الجدد لمديرية أمن جالو والخضوع للكشف الطبي والذي يتضمن تحليل الوباء الكبدي وتعاطي المخدرات بأكمله وأمراض النفسية واللياقة الصحية والمقابلة الشخصية للمنتسب .

ومن جهته، نوه طبيب مكلف وسيم محمد إلى أن عدد القوة العمومية للمديرية هو 300 جندي ولكن الذين تقدموا 200 جندي والغرض من أجراء الكشف الطبي هو تأهيل كوادر قادرة على الانخراط في المنظومة الأمنية بالمديرية، مشيرًا إلى أن مدة الكشف ستكون ليومين على التوالي.

وناشد وسيم الشباب للانضمام الي مديرية الأمن حتى يكون دعم القوة العمومية للمديرية وحماية الجنوب الشرقي بالكامل .