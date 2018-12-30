مسؤول بشركة الكهرباء : نستبعد انقطاع الكهرباء عن طبرق وحاليًا لدينا مصدرين للطاقة

مسؤول بشركة الكهرباء : نستبعد انقطاع الكهرباء عن طبرق وحاليًا لدينا مصدرين للطاقة منطقة البطنان أصبحت حلقة الوصل بعد الاتفاق الذي تم بين الشركة العامة للكهرباء والتحكم المصري بإمداد منطقة البطنان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مهندس وقاية بإدارة نقل الطاقة الشرقية في الشركة العامة للكهرباء جاب الله عبدالحميد عدم انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة طبرق، بسبب تمويل الشبكة من محطة شمال بنغازي ودولة مصر .

وأوضح عبدالحميد – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24- كيفية تغذية الخط وشحنه بمنطقة البطنان من عين الغزالة غرباً إلى إمساعد شرقاً بالطاقة الكهربائية، وحالياً لدينا مصدرين للطاقة .

وذكر المسؤول أن المصدر الأول الربط الدولي مع دولة مصر الشقيقة، والمصدر الثاني الربط مع الشبكة الليبية وهذا هو الأساسي عن طريق محطة شمال بنغازي وهي أكبر مصدر كهربائي في شرق ليبيا وتقدر إنتاجيتها حالياً 1000 ميغا وهي ماتحمل الحمل كاملاً.

وأشار أن منطقة البطنان تحتاج إلى حوالي 130 ميغا، وتتغذى هذه المنطقة من خطين جهد 220 كيلو فولت، منها واحد حالياً خارج الخدمة بسبب سقوط بعض الأبراج من حوالي شهر تقريباً، أما الخط الأخر تم شحنه من حوالي شهر وتم تحميل دائرتين على هذا الخط بالكامل وهي ماتنقل الكهرباء من الشبكة الليبية .

وتابع أن منطقة البطنان أصبحت حلقة الوصل بعد الاتفاق الذي تم بين الشركة العامة للكهرباء والتحكم المصري بإمداد منطقة البطنان بالطاقة الكهربائية.

وأكد عبد الحميد أن الوضع الحالي للشبكة ممتاز، ولا نتوقع انقطاع الكهرباء على منطقة البطنان لمدة شهرين يناير وفبراير 2019 على مستوى الجهد الفائق .

ونوه إلى العديد من المشاكل الداخلية في الجهد المنخفض داخل المدينة التي كانت ولا تزال تقف حجرة عثر، مضيفًا أن كل هذه المشاكل تسببت في انقطاع الكهرباء بسبب انهيار البنية التحتية والتي تحتاج إلى تجديد .

وقال إن الأحمال في المنطقة دائما في ازدياد وخاصة في فصل الشتاء خاصة مع استعمال أجهزة التدفئة والتي لها تأثير مباشر على الكوابل .

يشار أن مدينة طبرق قد شهدت خلال الأسبوع الماضي العديد من الانقطاعات والتي استمرت لأكثر من 10 ساعات .