دربي العاصمة ينتهي اتحاديا

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق الاتحاد لكرة القدم في تحقيق فوزًا غاليًا على منافسه التقليدي الأهلي طرابلس، بنتيجة 2-1، في لقاء الديربي، اليوم الأحد، على أرضية ملعب مصراتة، في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي الممتاز .

شوط المباراة الاول انتهى سلبيا، وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم الاتحاد بتسديدة للاعب إمحمد مفتاح في الدقيقة 55، غالطت حارس الأهلي طرابلس أحمد الفيتوري وعدّل الأهلي طرابلس من ضربة جزاء، نجح في تنفيدها عبد الرحمن العمامي في الدقيقة 60، قبل أن يخطف البديل سالم المسلاتي هدف الفوز في الدقيقة 67 في أول لمسة له للكرة .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط فيما لايزال الأهلي طرابلس من دون نقاط .

ودخل فريق الاتحاد بتشكيلة ضمت “مراد الوحيشي، فرانك أومبامبو، المعتصم الصبو، عبدالعزيز بالريش، ناجي دراء، مروان المبروك، ربيع الشادي، إمحمد مفتاح، عبدالعاطي العباسي، أكرم الزوي ومحمد زعبية”.

بينما ضمت تشكيلة الأهلي طرابلس “أحمد الفيتوري، عبدولاي ديكاتي، علي معتوق، معاذ عبود، محمد الترهوني، محمد الشبلي، عبدالرحمن العمامي، مفتاح طقطق، ماكسيم جونيور ، أنيس سالتو وسالم عبلو”.

أول تهديد حقيقي في اللقاء، كان للأهلي طرابلس، بعد عرضية من سالم عبلو في الدقيقة 2، إلا أن حارس الاتحاد مراد الوحيشي، تدخل باقتدار وأبعد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة 10، وجه مفتاح طقطق، لاعب الأهلي، تسديدة قوية، لكن كرته كانت بجانب مرمى الاتحاد .

بينما كان أول تهديد حقيقي للاتحاد، في الدقيقة 11، بعد تسديدة قوية من ربيع الشادي، لكن كرته ابتعدت عن مرمى أحمد الفيتوري.

وفي الدقيقة 42، لاحت فرصة التسجيل للاتحاد، لكن ربيع الشادي وضع كرته سهلة في أحضان أحمد الفيتوري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 55، ينجح إمحمد مفتاح في مباغته حارس الأهلي طرابلس، بتسديدة من خارج المنطقة، معلنة عن أول أهداف المباراة.

وأعلن حكم المباراة، محمد الزروق، عن ضربة جزاء للأهلي طرابلس، في الدقيقة 57، بعد أن لمست كرة السلتو يد مدافع الاتحاد.

وفي الدقيقة 60، ينجح الأهلي طرابلس في إدارك التعادل من علامة الجزاء، عن طريق عبد الرحمن العمامي.

وسجل البديل سالم المسلاتي، هدفا ثانيا لفريقه، في الدقيقة 65، بعد دقيقة من دخوله لأرضية الملعب.

وفي الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، كاد يحيى الزلتني أن يحقق التعادل للأهلي طرابلس، إلا أنه لم يحسن تسديد الكرة التي تهيأت أمامه لتجد الفيتوري.